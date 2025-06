Del “INE no se toca” al “INE se controla”: Alarma en México por reforma electoral de Morena

Ante el amago de una nueva reforma electoral impulsada por Morena y aliados, senadores de oposición advirtieron que el oficialismo busca controlar al Instituto Nacional Electoral (INE).

Y es que este martes la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que presentará una reforma electoral donde se fiscalicen los recursos del INE, se recorten prerrogativas a los partidos políticos y también se ajuste la cantidad de legisladores plurinominales.

“Ya veo que el INE haga lo que haga no va a dejar contenta a la presidenta, aunque se someta a sus intereses. No va a quedar contenta porque lo que en realidad siempre han querido es desaparecer al INE; pero nosotros defendimos al INE y ya ven cómo nos fue. Dijimos que el INE no se toca y no solo no se toca sino que se manosea absolutamente. Yo creo hoy que el INE tendrá que defenderse porque nos quitaron aquí a los diputados para poder defenderlos y ellos fueron los que avalaron el robo de nuestras curules y escaños”, consideró la senadora Carolina Viggiano.

Ante el amago de una nueva reforma electoral impulsada por Morena y aliados, senadores de oposición advirtieron que el oficialismo busca controlar al INE. Es para mantenerse acorde a una nueva realidad política, justifican morenistas. pic.twitter.com/fVczyFdYVm — Angel Gallegos (@gallegoso) June 24, 2025

La nueva CURP incluiría datos biométricos y todas las decisiones del ciudadano

La priista anticipó que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará una reforma electoral que eliminará la credencial de elector para sustituirla con la CURP que contendrá los datos biométricos de los mexicanos y por eso tienen mucho interés en aprobar la legislación que dé el control sobre los datos de toda la población.

“Van a decir que van a abaratar las elecciones haciendo todo digital, teniendo el control de ellos de nuestro expediente completo, de todas nuestras preferencias, de todas nuestras decisiones que tomamos en todos los ámbitos administrativos, oficiales, personales, de redes y de todo tipo. Esto al final del día va a ser por ellos lo que llaman un ahorro pero en realidad será un control absoluto ellos tienen muy clara la ruta”, alertó Viggiano Austria.

¿El control total? Morena quiere reformar al INE “

Pero para los senadores de Morena todo se trata de mantenerse acorde a una nueva realidad política, donde los mexicanos -afirma el senador Saúl Monreal- dieron paso a un nuevo poder judicial y buscarán un nuevo marco legislativo local y federal y necesitan un INE incluso si eso significa una renovación del consejo general del instituto.

“Si es necesario sí. Hay que ver porque debe ser una reforma electoral integral, desde el financiamiento y también desde la forma de organización del mismo Instituto Nacional Electoral, partidos políticos y por supuesto que yo le apuesto que sea una reforma integral (...) además recordarán que pareciera que el INE fue el primero que le apostaba a que tronera la elección al poder judicial. No fue así, fue un éxito y se dio a pesar de los asegunes. Por eso es necesario que esta reforma se establezca en la ley y no a criterio ni del Consejo General del INE ni de ningún consejero ni de ningún partido político”, abundó Monreal.

Golpe al INE sería un retroceso en México

Los senadores del PAN advirtieron que no avalarán este golpe al INE pues a través de esta reforma, Morena busca controlar las elecciones en México.

“Quieren regresarnos a las épocas de los años 80 en donde no había una credencial para votar con fotografía, donde no existía el IFE ni el Instituto Nacional Electoral. Nos parece gravísimo y absolutamente contrario a la democracia. Y miren, más allá del partido político por el que cada ciudadano ciudadano vote, lo importante es que el voto cuente y se cuente y que haya un árbitro que sea independiente del gobierno. Y por eso nosotros nos oponemos a que Morena haga una reforma para controlar línea y para controlar a las elecciones”, expreso el coordinador Ricardo Anaya.