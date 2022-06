Por violar reglamento, CDMX sanciona 48 unidades de transporte público

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó del resultado del segundo día de los operativos de revisión del transporte público concesionado de la capital del país se suspendieron a 48 unidades por incumplir el reglamento que se impuso, entre el que destaca, uso de uniforme y polizas de seguro, entre otras.

A través de un comunicado se detalló que esté jueves 16 de junio se realizaron 28 operativos en las alcaldías Gustavo A Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Azcapotzalco, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, donde se llevaron a cabo un total de 638 revisiones.

Hoy aplicamos 28 operativos para revisar el transporte público concesionado.



Con @SSC_CDMX e @inveacdmx suspendimos 48 unidades por incumplir con la Licencia C y seguro vigentes, no portar uniforme y/o llevar acompañantes.



Reporta irregularidades en @VigimoviCDMX y @locatel_mx. pic.twitter.com/5eY6OGR5O2 — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) June 16, 2022

Derivado de estas, se registró un cumplimiento de acuerdos de manera general del 92.48%. No obstante, se llevó a cabo la suspensión de 48 unidades por no cumplir con los requisitos de licencia Tipo “C” vigente, seguro vigente, no portar uniforme y llevar acompañante.

Cabe mencionar que esta fase del programa de operativos al transporte público continuará hasta el 31 de julio.

Suspenden 14 unidades de Ruta 57 de transporte público

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la CDMX se realizó un operativo especial en la Ruta 57 que opera en Mixcoac-Barranca del Muerto-Tacubaya.

La Semovi indicó que a pesar de que se dieron cursos de capacitación desde diciembre, la ruta de transporte público concesionado no ha mejorado su servicios por lo que se sancionaron 16 unidades, 14 se remitieron al corralón, mientras que dos fueron sancionadas por alcoholímetro, a estas se les revocará la concesión.

Hoy estamos en un operativo en coordinación @LaSEMOVI , @SSC_CDMX , @inveacdmx en la Ruta 57 en la zona de Álvaro Obregón. Una de las rutas con más quejas de parte de la ciudadanía. Van hasta el momento 12 remisiones a corralón y se da inicio a la revocación de concesiones. pic.twitter.com/Xgo2XP8yJf — Andrés Lajous (@andreslajous) June 16, 2022

¿Dónde denunciar el servicio de transporte público?

Se reiteró a la ciudadanía que puede realizar denuncias de cobro no autorizado, el cual entró en vigor desde el pasado 15 de junio o de mal servicio de transporte público concesionado a través de Locatel 5556581111 o al número *0311 o en las redes sociales de la Secretaría de Movilidad.