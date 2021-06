¿Tienes una multa de tránsito en CDMX? Cómo pagarlas en línea

¿Sabes si tienes multas de tránsito y todavía no las pagas? No te preocupes más, el Gobierno de la CDMX permite realizar el pago desde casa y sin la necesidad de exponerte a los contagios de COVID-19. Aquí te explicamos cómo pagar multas en línea.

Recuerda, el programa #HoyNoCircula aplica para vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y con holograma 1 y 2. pic.twitter.com/whEQhWx0Qd — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 24, 2021

Es muy importante verificar tu estado como automovilista dentro de la CDMX, ya que es posible que hayas sido infraccionado por alguna falta y no lo recuerdes o no tengas conocimiento de ello. Además, el hecho de no pagar las infracciones puede generar otras consecuencias graves, según el Reglamento de Tránsito de la CDMX.

¿Cómo pagar multas en línea?

A pesar de estar en color amarillo del semáforo epidemiológico, se pide que todavía mantengamos nuestra sana distancia y evitar el mínimo contacto social para evitar un repunte de contagios, por ello, lo más recomendable es realizar trámites en línea, como pagar multas.

Si tienes una o más multas de tránsito y quieres realizar el pago, ahora lo podrás hacer desde la página de multas de tránsito de México; sin embargo, toma en cuenta que necesitarás una tarjeta bancaria.

Conoce las recomendaciones que emite la #SSC para evitar el asalto a conductor y casa habitación, bajo la modalidad detectada como “El huevo estrellado”. 👇🏻https://t.co/kG2501OUzY#PorTuSeguridad pic.twitter.com/pEO6TpISqY — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 24, 2021

Lo primero que debes hacer es ingresar al siguiente link , donde se te pedirá ingresar el número de placas sin guiones y dar clic en el botón consultar.

Luego, se desplegará una ventana en la que aparecerán las infracciones que tienes e información de estas, por ejemplo, la fecha y causa de la multa.

Para pagar multas, tendrás que seleccionar la opción de Pague aquí que se localiza a la derecha de la pantalla.

Asimismo, se te pedirá que selecciones la forma de pago y dar los datos de tu tarjeta bancaria, ya sea Visa o MasterCard; también se pedirá un número telefónico como medida de seguridad.

TWEET: https://twitter.com/Finanzas_CDMX/status/1407518772835983362

¿Cómo reclamar sobre una multa vehicular?

En caso de que requieras alguna corrección o aclaración de las multas y sus respectivos pagos, puedes comunicarte a este número de teléfono de Contributel: 5588 3388 o acudir a las oficinas de Administración Tributaria.

¿Qué pasa si no pago mis multas?

Como se mencionó anteriormente, es sumamente importante que pagues las multas vehiculares para evitar repercusiones más graves.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, si un conductor no paga sus multas y acumula 12 puntos de penalización, su licencia de conducir será cancelada.

Otra de las sanciones por no cubrir el pago de sus infracciones es sumar otra multa de 12 mil 591 pesos, mientras que la unidad vehicular será remitida al corralón. Ante esto, lo recomendable es cubrir estas deudas lo antes posible para que no aumenten las consecuencias.

¿Dónde pagar las multas de forma presencial?

En caso de que no quieras pagar multas en línea y prefieras realizarlo de forma presencial, las autoridades correspondientes ponen a disposición los Centros de Servicio Tesorería y los Kioscos de la Tesorería que se pueden encontrar en centros comerciales o supermercados de la CDMX.

Si alguno de estos módulos te queda lejos de tu casa, entonces podrás pagar multas en los módulos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) o en tiendas de autoservicio.