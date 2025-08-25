Menor sorprende al llegar caminando al hospital con cuchillo en la cabeza en China

El pasado viernes 15 de agosto, un caso estremeció al Hospital Popular del Distrito de Dongchuan, en Yunnan, China, cuando una niña de tres años ingresó con un cuchillo incrustado en la cabeza, a primera vista.

La menor, acompañada de su madre, sorprendió al personal médico y a los presentes debido a su sorprendente calma: no lloraba ni mostraba señales de pánico, e incluso entró caminando sola al vestíbulo.

Las fotografías del hecho, donde se observa a la pequeña junto a su madre y un médico, se difundieron rápidamente en redes sociales, generando miles de reacciones y comentarios. Internautas calificaron a la menor como “más valiente que muchos adultos” por su serenidad ante la emergencia.

¿Por qué una niña tenía un cuchillo en su cabeza en China? Esto dijo la madre

De acuerdo con el personal del hospital y medios locales, la madre reveló que la lesión ocurrió en su propia casa. Explicó que solía guardar un cuchillo debajo de la almohada para ahuyentar a los malos espíritus. Al intentar asustar a su hija cuando se portaba mal en la cama, el arma se le escapó de las manos y se incrustó accidentalmente en la cabeza de la niña.

Ante la imposibilidad de retirarlo por sí misma, decidió trasladarla de inmediato al hospital sin llamar a emergencias. Las autoridades médicas señalaron que el hecho fue clasificado como un accidente y no ameritó denuncia policial.

¿Cuál es el estado de salud de la menor con un cuchillo incrustado en China?

Los médicos realizaron una craneotomía de urgencia esa misma noche para extraer el cuchillo con éxito. Informaron que la hoja había penetrado varios centímetros en el cráneo, pero se alojó en el hueso sin dañar áreas vitales del cerebro. Tras la intervención, el estado de la menor fue reportado como estable.

Especialistas subrayaron la importancia de no retirar el cuchillo fuera del quirófano, ya que esto podría haber provocado una hemorragia fatal. Un médico añadió que la calma inusual de la niña probablemente se debía al trauma y a la supresión del dolor.