VIDEO: Derrumbe de estructura de edificio antiguo en la calzada Misterios, en la GAM

Parte de un edificio antiguo se derumbó en en el cruce de la calzada Misterios y Robles Domínguez, en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A Madero (GAM), en la Ciudad de México (CDMX).

Servicios de Emergencia y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil llegaron al lugar del derrumbe de parte del inmueble.

Hasta el momento no hay personas lesionadas. Debido al colapso, el sitio se encuentra acordonado y trabajan servicios de emergencia en el lugar.

Vía @oscar_mendoza31 pic.twitter.com/SJ219S1ACB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 25, 2025

Primeros reportes indican que el inmueble será derribado para evitar peligros a quienes circulen por la zona, por lo que la vialidad se ve afectada en la Calzada Misterios con dirección hacia la Calzada Guadalupe. Hasta el momento no se ha informado si estas laboras afectan el servicio del Metrobús, por lo que se recomienda tomar precauciones.