“Lo hago con toda la devoción": El cariño a San Judas Tadeo

La devoción a San Judas Tadeo es inexplicable, y el agradecimiento por un regalo se hace con dedicación y amor; al menos es lo que comenta Doña Chayito, quien se prepara para hacerle su reliquia acompañada con mariachi este próximo 28 de octubre, cumpliendo ya 24 años realizando esta promesa.

El cariño y devoción hacia este santo ha acompañado a la familia de Doña Chayito durante toda su vida. Sin embargo, después de un fuerte accidente automovilístico en donde su hermano casi pierde la vida, su cariño aumentó cada vez más.

“Créeme que yo no me canso, porque yo lo hago con toda la devoción que debo de hacer. Hasta que Dios me deje, yo le voy a hacer lo que yo pueda”, mencionó Doña Chayo.

Al igual que la señora Rosario, cientos de laguneros devotos a San Judas se preparan para venerarlo, como cada año, para continuar con esta tradición de la Comarca.

¿Por qué se celebra a San Judas Tadeo cada 28 de octubre?

Si bien muchos han argumentado que esta fecha corresponde a este santo por distintas razones, no hay una que responda concretamente el motivo por el cual se le celebra específicamente en este día. Algunos indican a que corresponde al día de su natalicio, otros al día de su asesinato y algunos a que se convirtió en el santo principal del Templo de San Hipólito en el año de 1982.

Sin embargo, a pesar de que se reconoce el 28 de octubre como la fecha principal para celebrar a este mártir, los más devotos recuerdan al apóstol de Jesús los días 28 de cada mes.

¿Quién fue San Judas Tadeo?

Judas Tadeo es conocido por haber sido uno de los 12 discípulos de Jesucristo. Su canonización como santo se debe a que fue asesinado junto al predicador Simón (igualmente martirizado y a quien también se le conmemora el mismo día) luego de que un grupo de personas les quitara la vida debido a su labor como predicadores de la palabra de Jesús de Nazaret.

Al día de hoy todavía existe una gran confusión de este santo con San Judas Iscariote, quien es conocido como el apóstol que traicionó a Jesús.