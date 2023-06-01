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Oposición aplaude freno a promoción de corcholatas

Opositores en la Cámara Baja saludaron la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que pone freno a la promoción de las corcholatas.

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Alejandro Moreno, Presidente nacional del PRI

Escrito por: Maxi Peláez

Tras señalar que nadie debe estar por encima de la ley, el PRI y PRD en la Cámara de Diputados aplaudieron la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que pone freno a las corcholatas en sus actos de promoción anticipa rumo a la elección presidencial de 2024.

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, dijo que tanto Claudia Sheimbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, no pueden seguir como si nada pisoteando las normas electorales aprovechándose de que son funcionarios públicos y tienen interés abierto por buscar la candidatura de Morena a la presidencia.

“Lo que necesitamos no solo es que haya transparencia y equidad, que se cumpla la ley, aquí se tiene que garantizar y cumplir la ley, las normas electorales, la Constitución General de la República, y nadie, ninguna persona, menos un servidor público puede violar la ley”, sostuvo el priista.

Oposición califica de “victoria” resolución de la Comisión de Quejas

Entrevistado en el marco de la reunión de la Coppal, Alejandro Moreno, señaló que en mismo caso está el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue emplazo por el Tribual lectoral para que se abstenga de hacer expresiones de índole electoral.

Por su parte, la bancada del PRD en San Lázaro, en su cuenta de Twitter se anotó como una victoria la resolución de la Comisión de Quejas del INE al responder al recurso que presentaron para “frenar los actos anticipados de campaña con recursos públicos de las corcholatas de Morena

Los perredistas sentenciaron que “no permitirán que se violente la Constitución y la ley electoral”.

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