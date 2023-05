Legisladores del PRI y de MC cruzan acusaciones en redes sociales

Luego de que el líder el PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, acuso que votar por Movimiento Ciudadano era votar por el narcotráfico, el partido naranja pidió pruebas y en respuesta el priista recordó cómo opera en crimen en Jalisco y Monterrey. A través de redes sociales, en su cuenta de Twitter, Salomón Chertorivski, respondió que entre el PRI y MC hay diferencias enormes.

Nuestras diferencias políticas y éticas son enormes, diputado Moreira. Mantengámoslas políticas. Sus acusaciones no sólo no tienen fundamento alguno: dañan a Coahuila y a México.



A @DanteDelgado mi reconocimiento y admiración.

Moreira hace uso de TikTok para criticar a MC

Por su parte, el líder del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, utilizó su cuenta de TikTok para refrendar sus dichos que votar por MC era un votar por el narco.

Además, comparó la tasa de homicidios que tienen estados gobernados por el PRI y MC.

Señaló que mientras en Nuevo León la tasa de homicidios es de 26.7 por cada 100 mil personas, en Coahuila es de 4.7 homicidios por cada 100 mil. En cuanto a la percepción de inseguridad, sostuvo que según una encuesta del Inegi en Piedras Negras solo el 19 por ciento de las personas Se sienten inseguras mientras que en Monterrey es del 68 por ciento.

Moreira dijo que la percepción de inseguridad ciudadana en Saltillo, capital de Coahuila, es del 23 por ciento mientras que Guadalajara el 81 por ciento de las personas se sienten inseguras.

“Salomón los estados que gobiernan ustedes son inseguros, muy inseguros, los cruzan las bandas delictivas, es el caso del norte de Nuevo León, salen bandas delictivas de Tamaulipas, atraviesan Nuevo León y tratan de ingresar a Coahuila. Los ha rechazado la policía de Coahuila, cuando menos en tres veces en los últimos meses mientras que la policía de Nuevo León no hace nada. Reflexiona esto Salomón por eso dije que votar por ustedes es votar por la inseguridad, por el narcotráfico, ahí están las pruebas. Tú has hablado de ética, no es ético callar, no es ético no investigar, no es ético tener una fe ciega. Cuando uno decide combatir el narcotráfico tiene que ser con valor no con chistes”, enfatizó Moreira.