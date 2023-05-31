El Instituto Nacional Electoral ordenó a Morena que detenga los actos de promoción política realizados, en todo el país, por Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Desde hace varios meses las "corcholatas" hacen tour por distintas ciudades.

La Comisión de Quejas determinó que los aspirantes morenistas se encuentran en una virtual precampaña cuando no son los tiempos legales. La consejera Beatriz Zavala sostuvo que estos funcionarios públicos podrían causar un daño irreparable a la elección interna en su partido y a la equidad en la elección federal de 2024.

Eventos públicos y comités como si fueran una pre campaña

Es claro que se han posicionado con mensajes como #EsClaudia, #ConMarceloSÍ o #EstamosAugusto, dijo la consejera.

Zavala añadió que la triada morenista ha generado eventos públicos donde se han involucrado funcionarios. Los tres tienen comités de apoyo, como si estuvieran en una precampaña y no es el momento político ni legal, expuso.

En el proyecto que dicta medidas cautelares se proponía ordenar a Morena para que borrara toda la propaganda a favor de sus aspirantes presidenciales expuesta en bardas, mantas y espectaculares. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por dos votos contra uno.