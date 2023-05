Celine Dion cancela los conciertos de su gira “Courage World Tour” por problemas de salud

La cantante Celine Dion canceló todas las fechas de su gira “Courage World Tour” debido a problemas de salud; hace poco le fue diagnosticado síndrome de la persona rígida, un raro trastorno neurológico.

La estrella, de 55 años, anunció la cancelación de sus shows a través de un comunicado compartido en sus redes sociales, donde se disculpó con sus fans y explicó la situación por la que está pasando.

“Lo siento tanto por haberles decepcionado de nuevo. Trabajo realmente duro para recuperar mi fortaleza, pero estar de gira puede ser muy difícil, incluso cuando estás al 100%".

Agregó que: “No es justo para ustedes seguir posponiendo los conciertos y, aunque me rompe el corazón, es mejor que lo cancelemos todo ahora hasta que esté realmente preparada para volver a los escenarios. Quiero que todos sepan que no me rindo... ¡y estoy deseando volver a verlos!”.

Celine Dion ya había pospuesto varios conciertos de su gira en diciembre, luego de anunciar que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida, por lo que dijo que su padecimiento no le permitiría cantar como normalmente lo hace.

“Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara afección, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, dijo Dion en ese momento, informó la intérprete de “My Heart Will Go On” en diciembre.

¿Qué es el síndrome de la persona rígida?

El síndrome de la persona rígida es una enfermedad neurológica muy rara, en la el sistema inmune ataca el sistema nervioso central, principalmente el cerebro y la médula espinal, provocando rigidez y espasmos musculares en el tronco, brazos y piernas, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos (NIH).

El síndrome de la persona rígida, que padece Céline Dion, es una enfermedad neurológica muy rara, que afecta a más mujeres que a hombres. En el caso de la cantante, estaría afectando en su mayoría sus cuerdas vocales, pero también le provoca repentinos espasmos.