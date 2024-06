Céline Dion revela que tomó altas dosis de Valium para tratamiento contra Síndrome de la persona rígida

La cantante canadiense Céline Dion ha estado en los reflectores luego de que revelara que tomó dosis letales de Valium, ello a raíz de su lucha contra una enfermedad conocida como Síndrome de la persona rígida.

Celine Dion, de 56 años, es conocida por el icónico tema de la película Titanic, que se estrenó en 1997, siendo una de las más taquilleras de la época y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, y en esta el soundtrack fue la canción My Heart Will Go On.

De acuerdo con People, la cantante comenzó a sentir espasmos, y ante la sintomatología presentada optó por baños de vapor, visitó otorrinolaringólogos y oftalmólogos, pero los síntomas se intensificaron, hasta tomó relajantes musculares como Valium.

Dion contó que comenzó ingiriendo dos miligramos, después la dosis aumentó a 50, pero el efecto del medicamento terminaba rápido y llegó un momento en el que tomó 90 miligramos.

El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos explica que el Valium es un medicamento para tratar la ansiedad leve a moderada y la tensión, así como para relajar los músculos, y es un tipo de benzodiazepina; también se llama diazepam.

¿Qué es el Síndrome de la persona rígida?

La artista dio a conocer en 2022 que fue diagnosticada con Síndrome de la persona rígida, que de acuerdo con información del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos, es un trastorno neurológico progresivo y poco común. Entre sus síntomas se encuentra:



Músculos rígidos en el tronco (torso), brazos y piernas.

Mayor sensibilidad al ruido, el tacto y la angustia emocional, que pueden provocar espasmos musculares.

Además, con el paso del tiempo, las personas que lo padecen pueden desarrollar posturas encorvadas, mientras que otras, pueden tener problemas para caminar o moverse.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos, la persona que es diagnosticada con Síndrome de la persona rígida, podrían mostrar miedo de salir a la calle porque los ruidos como el sonido de la bocina de un coche, pueden provocar espasmos y caídas.