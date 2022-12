Ceniza obliga a suspender vuelos de Puebla a Houston

Por sexto día consecutivo la aerolínea que cubre los vuelos que van de Puebla - Houston canceló la salida por ceniza volcánica del Popocatépetl en el ambiente, después de la actividad que registró el coloso en días pasados, mientras que no se cuentan con las condiciones para realizar el despegue o aterrizaje de la aeronave.

“Hemos tenido la afectación de 10 operaciones 5 vuelos 5 vuelos de ida y vuelta en la ruta de Houston, aproximadamente 250 pasajeros de ida y 350 de Houston Puebla,” dijo Guillermo Aguilera, administrador del aeropuerto de Puebla.

De acuerdo con autoridades aeroportuarias no existe un día estimado para reanudar la actividad, es una decisión que corresponde directamente a la aerolínea encargada del vuelo que determinará si las condiciones son las adecuadas.

Agregó el administrador del aeropuerto de Puebla, Guillermo Aguilera: “son políticas de la misma aerolínea en cuanto ellos vean las condiciones meteorológicas adecuadas pues ellos tomarán la decisión de que se retomé ese vuelo. Sí afecta de hecho ese tipo de aeronaves que manejan ellos si les afecta aquí a las aeronaves que tenemos del A321, A320 pues es un poco menos la afectación por eso no detienen sus operaciones.”

Mientras tanto los usuarios se ven afectados por la cancelación, porque no cuentan con recurso extra para este tipo de imprevistos.

“Sí es importante porque es para todos los pendientes que tenemos bueno los que viajamos constante, si para todo ese tipo de situaciones sí retrasa todo prácticamente,” declaró Zoraida Ahued, una de las usuarias del Aeropuerto Internacional de Puebla.

Juventino Arias, otro usuario comentó: “claro que afecta la gente porque tienen que decir antes de que llegue o no aquí porque es una pérdida de tiempo para nosotros, y dinero, no podemos estar aquí porque no tenemos tanto dinero para meternos a un hotel, para pagar comidas, ni para pagar gasolina y casetas.”

El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2.

El CENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.