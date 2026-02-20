Se pone botarga del sobrino de Layda Sansores, gobernadora de Campeche y lo detienen

El Carnaval terminó con polémica en Ciudad del Carmen. En pleno paseo de bando, policías municipales detuvieron a un hombre por vestir una botarga alusiva a Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

El joven, identificado como Aramis González Barrera, fue remitido a la cárcel pública y recuperó su libertad horas después, luego de que su familia pagara una multa de 4 mil pesos.

El hecho ocurrió durante uno de los eventos más concurridos del Carnaval Carmelita, cuando Aramis caminaba entre los asistentes con el disfraz y repartía pelotas. Videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, generando debate.

¿Por qué detuvieron a la botarga durante el desfile en Campeche?

De acuerdo con familiares del joven, personal de Protección Civil le pidió que se retirara la botarga. Él no lo hizo y continuó participando en el derrotero. Minutos después, policías municipales lo interceptaron y lo sometieron ante la mirada de decenas de asistentes.

Aunque oficialmente no se ha detallado el motivo exacto de la detención, versiones apuntan a que el arresto estaría relacionado con el contexto político local.

Detienen a hombre por usar #botarga del sobrino de #LaydaSansores



Lo que debía ser una burla tradicional de carnaval terminó en detención. Aramis González fue arrestado en Ciudad del Carmen por una botarga "incómoda".



Policías lo retiraron del festejo y lo llevaron a los… pic.twitter.com/t64ypQB7u6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 19, 2026

Gerardo Sánchez Sansores —conocido también por el apodo de “SesoLoco”— ha manifestado públicamente su intención de contender por la gubernatura de Campeche en 2027. Presuntamente, es rival político del actual alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, ya que ambos aspiran a la misma candidatura.

Sánchez Sansores no ocupa un cargo formal en el gabinete estatal, pero se ostenta como asesor político de la gobernadora Layda Sansores, y ha sido visto en reuniones privadas acompañándola.

¿Represión de Layda Sansores en Campeche?

El caso abrió la conversación sobre los límites entre la sátira, la libertad de expresión y el uso del espacio público en eventos masivos.

Para muchos asistentes, se trataba simplemente de una caracterización llamativa en un carnaval, donde las botargas, disfraces y parodias son parte de la tradición. Para otros, el trasfondo político podría explicar la reacción de las autoridades, dejando ver un modelo de represión.

Lo cierto es que Aramis González Barrera pasó por los separos y solo pudo salir tras el pago de la multa.

Carnaval y política: una mezcla que dejó un detenido en Campeche

El Carnaval de Ciudad del Carmen es uno de los eventos más importantes en el estado de Campeche, donde cada año miles de personas salen a las calles a disfrutar del desfile.

Esta vez, sin embargo, la fiesta quedó marcada por un episodio que mezcla humor, política y autoridad o ¿represión?.

Hasta ahora, autoridades municipales no han emitido una postura detallada sobre el motivo específico de la sanción. Mientras tanto, el video sigue circulando y la pregunta queda en el aire: ¿fue una falta administrativa o una botarga que incomodó demasiado?