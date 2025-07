La Central de Abasto en la capital de Oaxaca es un ejemplo de cómo la delincuencia organizada permea las actividades económicas más básicas. Empiezan con las amenazas a los comerciantes para despojarlos de sus lugares, por no alinearse y pagar derecho de piso.

Crimen organizado acaba con trabajo de comerciantes en Oaxaca

“Fue el siete de mayo que bajaron a amenazarnos, la señora Luz Virginia Florián con hombres armados. Hay un video, todavía logramos grabar cuando llegaron y nos dijeron que nos teníamos que quitar.

“Cuando me sacaron la pistola llegaron mis hermanos a defenderme. Me tiraron mis cosas, se llevaron fruta, mercancía, se llevaron mi báscula; da coraje porque me dejaron sin nada”, declaró entre lágrimas un testimonio en el anonimato.

“Fuimos despojados de nuestros puestos, metieron a personas para quitarnos. Con amenazas, porque estas personas no entran a hablarle a uno decentemente, sino con amenazas. Entraron con palos, entraron con tubos, con pistolas, con todos. ¿Nosotros qué podemos hacer? Correr y dejar los puestos y dejar las cosas.

“Me dijeron expresamente que pertenecían a la maña, y me dijeron que me iban a matar si no me salía del playón”, explicó otro testimonio bajo el anonimato.

Delincuencia quiere despojar negocios para revenderlos

El grupo que agredió a los comerciantes estaba encabezado por Jorge Ignacio Rodríguez Morales, más conocido como “El Pelón”, presunto sicario de la agrupación sindical dirigida por Juan Yavé Luis Villaseca, quien fue asesinado en la capital del estado el pasado 9 de julio.

Informes de la Fiscalía de Justicia del Estado de Oaxaca ubican a otro sujeto como cabeza de este grupo. Se trata de Marco Antonio Sánchez Cruz, quien de acuerdo con la Fiscalía General de la República tiene vínculos con “El Junior”, jefe de plaza del Cartel del Golfo, y además cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes.

Según el testimonio que recabamos de la policía estatal, la delincuencia organizada quiere despojar a locatarios para revender sus lugares y para otros fines.

Tras la muerte de Juan Villaseca algunos locatarios regresaron a sus puestos, pero viven con la zozobra de que vuelvan a ocurrir los mismos por la inacción de las autoridades federales, que nada no logran contener a estos grupos del crimen organizado.

