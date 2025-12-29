Dolores Hidalgo y sus símbolos de la Independencia atraen a numerosos turistas

“Es la cuna de la Independencia mexicana”, así describió una visitante de Colombia al municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato , que en los últimos días del año recibe a un gran número de turistas, interesados en el conocer la historia de nuestro país.

Este territorio originalmente era conocido como Cocomacán y posteriormente fue descrito como la “Cuna de la Independencia”, por eso, en su plaza principal hay una figura de Miguel Hidalgo y Costilla que custodia el lugar.

“Es parte clave de conocer la historia de este país al ser latinos (...) le tengo un profundo cariño a México y estamos aquí de vacaciones, por eso quisimos venir a conocer Dolores Hidalgo”, dijo Catalina Borrero.

Lo que más llama la atención de los turistas es la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, donde Miguel Hidalgo y Costilla tocó la campana el 16 de septiembre de 1810. La fachada de este recinto religioso se terminó en 1778, con un estilo barroco novohispano que predominó en el siglo XVIII.

¿Qué hacer en Dolores Hidalgo, Guanajuato?

Este es el primer pueblo mágico del estado y además de ser Cuna de la Independencia, tiene otro símbolo, querido por los locales y visitantes: el compositor y cantante José Alfredo Jiménez, quien nació en este municipio el 19 de enero de 1926.

Los turistas pueden conocer el mausoleo del cantante, en el panteón municipal; es una obra que se construyó el 23 de noviembre de 1998 y tiene forma de un sombrero gigante, con un epitafio en el que se puede leer: “La vida no vale nada”.

Otro punto de interés es la Casa Museo de Miguel Hidalgo y Costilla, la cual se construyó en 1779 y fue habitada por el padre de la Patria hasta 1810. En ese sitio había una escuela nocturna y se organizaban obras de teatro, así como lecciones de doctrina.