“El corazón de México”: San Miguel de Allende conquista a sus visitantes y enamora al mundo

San Miguel de Allende es mucho más que un destino turístico: es una experiencia que combina historia, arquitectura, gastronomía y emoción. Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2008, esta ciudad de Guanajuato atrae a millones de visitantes nacionales y extranjeros durante todo el año, cautivados por sus calles empedradas, su riqueza cultural, además de un ambiente único.

“Bienvenidos al corazón de México”, es la frase con la que los sanmiguelenses reciben a quienes llegan a descubrir una de las ciudades más emblemáticas de México.

¿Por qué San Miguel de Allende es clave en la historia de México?

Ubicada prácticamente en el centro geográfico de la República Mexicana, San Miguel de Allende también ocupa un lugar central en la historia nacional. De acuerdo con Emanuel Mora, guía turístico certificado, la ciudad es conocida como “La Fragua de la Independencia”, ya que aquí se gestaron los planes que dieron origen al movimiento insurgente: “Están en el lugar donde se planeó la lucha por la Independencia”, explica el especialista, resaltando la relevancia histórica del sitio.

San Miguel de Allende: ¿qué hace única a su Catedral y su arquitectura?

En el corazón de la ciudad, la Parroquia de San Miguel Arcángel , cuya plaza data del siglo XVIII, se impone como el principal símbolo de la ciudad. Su fachada neogótica, construida en 1880, contrasta con la nave interior de estilo barroco del siglo XVII, según explica la guía Abelarda Hernández.

No es raro ver a turistas capturando cada ángulo del templo, convertido en una de las postales más fotografiadas de México.

¿Por qué los visitantes regresan una y otra vez a San Miguel de Allende?

San Miguel de Allende no solo ofrece historia: también es un refugio para desconectarse de la rutina: “Estamos celebrando 43 años de casados y decidimos venir aquí”, cuenta Juan Cervantes Godoy, visitante de Guanajuato. Otros, como Braulio Vázquez, de Irapuato, aseguran que bastan “cinco minutos para pasarla increíble”. Durante la temporada decembrina, los adornos, luces y estructuras navideñas realzan aún más la experiencia.

Un postre, una leyenda y una sonrisa en San Miguel de Allende

Antes de irse, nadie puede dejar de probar el tumbagón. ¿Qué es el tumbagón? Un postre típico local. La leyenda dice que si se rompe en la primera mordida, hay infidelidad… ¿mito o tradición? Así es San Miguel de Allende: historia viva, romanticismo y tradición que invitan a regresar; ¿ya conoces esta joya colonial o sigue pendiente en tu lista de viajes imperdibles?