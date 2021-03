“Cepillín” está en terapia intensiva, le detectan cáncer

Ricardo González, mejor conocido como “Cepillín" tiene cáncer en la columna vertebral y debido a algunas complicaciones cardiacas hoy tuvo que ser ingresado al área de terapia intensiva del hospital al que ingresó hace unos días debido a una cirugía de columna vertebral, así lo confirmó uno de sus hijos.

Entrevistado en un hospital de Ciudad Satélite en el Estado de México, “Cepi”, su hijo, explicó que el cáncer que padece le fue detectado en su estancia en este hospital."Eso fue sorpresivo, la verdad que el salió, pero yo como hijo no quería decir nada, esa es la verdad”, respondió.

Sobre el avance que tiene la enfermedad en el cuerpo de “Cepillín”, explicó que de acuerdo con los médicos está a tiempo de ser tratado y los especialistas definirán cuál será el tratamiento a seguir, sin embargo es necesario esperar a su recuperación de la cirugía mayor que se le realizó para empezar con el otro tratamiento.

Sobre el estado de ánimo de “Cepillín”, su hijo comentó que la noticia sobre su padecimiento se la dio el doctor. “Mi papá ya lo conocen dijo ‘de algo me tengo que morir’ nos volteó a ver y nos dijo ‘tengo cáncer’, así...”.

#ENVIVO | #Cepillín está en terapia intensiva en un hospital de Satélite; tiene cáncer.@mendoza_ruben con el enlacehttps://t.co/2s645t5zRH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 8, 2021

“La otra vez me quebré, no les había dicho pero mencioné que mi papá no se merecía esto, todo eso tiene un por qué, si ha sido una persona buena, uno como ser humano dice ‘se lo merecía’ pero nadie se merece nada, nadie se merece una enfermedad tab fuerte”, dijo el hijo de “Cepillín”.

Comentó que no ha tenido ningún síntoma de cáncer, y que de alguna forma si no lo hubieran operado no se hubieran dado cuenta de que tenía la enfermedad.

“Que nos hayan dicho los médicos que fue visto a tiempo, dentro de todo nos tranquiliza, pero estamos con el nervio a todo lo que da, que pasen esas 72 o 92 horas”, comentó.

Ricargo González Jr. platicó que “el golpe de hoy fue durísimo, mi mamá está destrozada, le pedimos a Dios que nos lo haga fuerte y él me decía ayer que ya tiene cuatro o cinco kilos abajo pero como es muy delgado ese peso es mucho para él, entonces Dios quiera... ojalá pase todo esto pronto”.

