El cartel inmobiliario de la 4T: ¿Ahora se apremia la invasión de viviendas?

Esta semana, el gobierno federal sorprendió con una propuesta que parece sacada de una novela de realismo mágico: ofrecer facilidades de pago y hasta regularizar viviendas invadidas ilegalmente, siempre y cuando no exista una denuncia por despojo.

Lejos de perseguir estos actos como delitos, se plantea premiarlos con la posibilidad de adquirir la propiedad a bajo costo, esto con el objetivo de combatir el rezago habitacional y “darle uso” a inmuebles desocupados, pero ¿es realmente una medida afectada?

La historia se repite: ¿Viviendas abandonadas o saqueadas por el Estado?

En febrero, el gobierno tomó sin previo aviso 2.4 billones de pesos de las subcuentas de vivienda del Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda) bajo el argumento de que eran cuentas inactivas o “abandonadas”.

Lo que no dijeron es que esos fondos tenían nombre y apellido: eran de trabajadores, posiblemente con herederos o beneficiarios. Sin embargo, se utilizaron para financiar un megaproyecto de construcción de 500 mil casas de interés social.

La pregunta es: ¿hay déficit de vivienda o exceso de casas abandonadas? Una paradoja entonces de que las viviendas están tan escasas que se justifica construir medio millón, pero a la vez tan abundantes que se pueden regalar a quien se meta sin permiso.

"El nuevo #CártelInmobiliario de la #4T que no construye hogares, pero construye #impunidad"



¿Por qué están abandonadas tantas casas?

Si el verdadero objetivo fuera rescatar viviendas abandonadas, la lógica indicaría que se atacarían las causas estructurales: inseguridad, falta de servicios, pésima planeación urbana, marginación social.

Sin embargo, en lugar de invertir en resolver estos problemas, el gobierno prefiere normalizar la ocupación irregular y ofrecer esquemas de renta con opción a compra a los invasores.

Y lo más preocupante: no solo se pretende abrir este programa a derechohabientes con adeudos, sino también a personas completamente ajenas al sistema. Es decir, no necesitas haber cotizado ni tener relación con el Instituto para acceder a este “beneficio”.

Este fenómeno revela no solo una profunda crisis en la gestión del patrimonio público, sino también una peligrosa señal de debilitamiento del Estado de Derecho. Porque cuando el gobierno no sabe cómo generar riqueza, pareciera recurrir a repartir lo que no le pertenece.

¿Regularizar invasores es la solución?

Aunque se hable de “regularización”, en el fondo esto podría sentar un precedente riesgoso: quien invada una casa y no enfrente denuncia penal, tendrá el camino libre para quedarse con ella.