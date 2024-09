El panorama turbio de Chalco, Edomex

Si hay algo realmente incómodo es ir por la calle y pisar un charco que moja, no solo tus zapatos, sino tus calcetas y tus dedos. No tienes dónde secarte, y por supuesto que no vas a gastar algo de tu sueldo en calzado que no tenías contemplado comprar. No queda más que aguantar el scrunch a cada paso que das, esperar que con la caminada te medio seques, si no es que en el peor de los casos, el roce de tu calceta húmeda con la piel remojada, te saca una que otra llaga.

Ahora, imagina tener que pasar por eso, pero mil veces peor, porque no es un charco, sino tu casa misma, no es agua de lluvia, sino drenaje, y no es por unas cuantas horas, sino por más de un mes.

Así es la situación de la gente de Chalco , en el Estado de México, luego de que por más de 30 días y después de las intensas lluvias veraniegas, más de 600 familias han perdido bienes y sus casas se han visto seriamente afectadas.

A un mes de la inundación en Chalco: baja el agua, pero no el temor y la angustia

Lamentablemente, esto no es novedad, pues en los últimos cuatro años, poco más de 9,500 familias se han visto afectadas por inundaciones en el municipio mexiquense, y nadie hace nada, como dirían por ahí, bueno, solo con despensas o electrodomésticos que reemplazan a los perdidos. Tratan de mitigar la desesperación de los habitantes, pero vamos, los cambios son mucho más profundos, digamos que a unos 5 o 6 metros bajos tierra.

Y es que, el colector Solidaridad, instalado en el subsuelo a lo largo de 3 kilómetros, por 30 años se ha encargado de desaguar el 90% de lluvia y las aguas residuales, pero si de por sí ya era insuficiente, ahora entre tapones de basura y fisuras, ha alentado su labor, lo que ha complicado más el turbio panorama, literalmente, en Chalco.

Para colmo, los niños tuvieron que retrasar su regreso a clases hasta el 9 de septiembre, y eso quién sabe, pues a la temporada de lluvias todavía le resta al menos un mes. Por ejemplo, algunas calles ya se habían secado desde la semana pasada, pero con las lluvias del domingo, ahora, pasaron de 16 a 28 avenidas con inundaciones, por lo que de nuevo fue necesario sacar las lanchas y las botas.

La ineficiencia de las autoridades, en todos los niveles, solo ha prolongado el malestar comunitario, pero lejos de que este sea motivo de burla con el ya infalible “disfruten lo votado”, debería de hacernos entender que, sin importar el color, debemos exigirles la atención que merecemos, pues no es casualidad que ellos estén en esos puestos.