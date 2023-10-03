¿Qué equipos juegan en la Champions League y cómo funciona el torneo?

Desde hace muchos años, hay un torneo en el futbol europeo que cautiva a millones de espectadores alrededor del mundo. Se trata de la UEFA Champions League, también conocida como Liga de Campeones de la UEFA, donde se reúnen los mejores equipos del continente en busca de definir a un campeón.

Como lo indica su nombre, este torneo tiene la particularidad de congregar a los principales campeones del continente europeo. La palabra UEFA son las siglas de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol y es la confederación a la que están afiliados todos los equipos del "Viejo Continente", quienes se presumen como los de mejor nivel en todo el mundo.

En pocas palabras, la Champions League reúne a los mejores equipos del planeta, quienes se eliminan durante todo el año hasta definir al campeón. Debido a que reúne a los campeones de las principales ligas de Europa, quien resulte ganador de este torneo adquiere la distinción de ser el mejor equipo del mundo, por lo menos para el grueso de aficionados de futbol.

¿Cómo se clasifican los equipos para la Champions League?

Para clasificar a la Champions League, cada liga de cada país de Europa recibe una cantidad de boletos por parte de la UEFA. Las ligas con el mejor coeficiente de resultados en ediciones pasadas recibe la mayor cantidad de boletos, por lo que suele cambiar cada cierto tiempo.

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What a goal. What a talent.#UCL pic.twitter.com/AM0UPD0YNt — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 3, 2023

Desde hace varios años, las principales ligas participantes son España, Inglaterra, Italia y Alemania, quienes reciben cuatro boletos cada uno. Le siguen Francia y Portugal, con tres equipos participantes, y Países Bajos, Austria y Escocia, con dos boletos cada uno.

Para que un equipo acceda a la Champions League, debe quedar en lo más alto de la tabla de su liga local, motivo por el que los campeones siempre acceden a la Liga de Campeones, seguidos por el segundo, tercer y hasta cuarto lugar, según sea el caso.

¿Cuál es el formato de la Liga de Campeones de la UEFA?

La Liga de Campeones de la UEFA tiene un formato mixto. En la primera fase se dividen los 32 equipos participantes en ocho grupos distintos, por lo que cada grupo queda conformado por cuatro equipos, quienes se enfrentan entre sí dos veces, uno en condición de local y otro de visita. Al final cada equipo habrá jugado seis partidos y los dos que hayan hecho más puntos acceden a los playoffs.

En total son 16 equipos los que clasifican a los octavos de final. Desde aquí las eliminatorias se definen por un sorteo y son partidos de ida y vuelta, esto quiere decir que cada eliminatoria se juega en el estadio de cada equipo y, al final, el marcador sumado da al ganador, quien pasa a la siguiente fase.

Cuartos de final, semifinal y final es el camino que siguen los equipos clasificados, pero en la gran final, el partido es en una sede neutral y a un solo partido.

Roy Keane back in 1994 🆚 Galatasaray...#UCL pic.twitter.com/MSU0QP3CWj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 3, 2023

Calendario de partidos de la Champions League 2023 en fase de grupos

Para la edición 2023-2024 de la Champions League, la fase de grupos inició el pasado 19 de septiembre y concluirá hasta el 13 de diciembre de 2023. Cada jornada se juega entre semana, por lo que solo hay partidos de Champions en martes y miércoles.

Los octavos de final inician el 13 de febrero y concluyen hasta el 13 de marzo, con los partidos de vuelta. Posteriormente, los cuartos de final arrancan el 9 de abril y finalizan el 17 del mismo mes; para que las semifinales se jueguen el 30 de abril, 1°, 7 y 8 de mayo.

La gran final está programada para el próximo 1° de junio de 2024 y se jugará en el Estadio de Wembley, en Londres, donde los mejores equipos del torneo se enfrentarán para definir al nuevo campeón de la Champions League.