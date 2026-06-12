¿Por qué Raúl Jiménez usa una banda en la cabeza? La lesión que cambió su carrera

La Selección Mexicana arrancó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una gran triunfo de la mano de Julián Quiñones y Raúl Jiménez se hizo presente en el marcador frente a Sudáfrica durante el partido inaugural del torneo. Pero algo que llamó mucho la atención de los aficionados, fue ¿por qué el delantero mexicano usa una banda protectora en la cabeza?

¿Qué le pasó a Raúl Jiménez?

La respuesta se remonta al 29 de noviembre de 2020, cuando Raúl Jiménez sufrió una de las lesiones más graves de su carrera durante un partido de la Premier League entre el Wolverhampton y el Arsenal.

El jugador mexicano chocó de cabeza contra el defensor brasileño David Luiz. El impacto fue tan fuerte que le provocó una fractura de cráneo que requirió una cirugía de emergencia.

La lesión puso en riesgo no solo su carrera profesional, sino también su salud. Incluso llegaron a decir que no sobreviviría o que quedaría con secuelas para caminar o hablar. Jiménez pasó varios meses alejado de las canchas mientras se recuperaba y seguía un estricto proceso médico.

¡Cayó el segundooooo! 😮‍💨🔥



Raúl Jiménez remata dentro del área para vencer a Williams, portero de Sudáfrica y poner el 2-0 a favor de México 👏#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca



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¿Por qué Raúl Jiménez usa una banda en la cabeza?

Tras regresar a la actividad, los especialistas recomendaron que utilizara una protección especial en la cabeza para reducir riesgos ante posibles golpes en la zona afectada.

Aunque en un principio utilizó una especie de casco protector, con el paso del tiempo optó por una banda acolchada diseñada para proteger la parte donde sufrió la fractura.

El accesorio se convirtió en una parte habitual de su imagen dentro de la cancha y le ha permitido jugar con mayor seguridad después del accidente.

El gol que esperó durante años Raúl Jiménez

La anotación ante Sudáfrica tuvo un significado especial para el atacante mexicano. Después de superar una lesión que amenazó con poner fin a su trayectoria y su vida, Raúl Jiménez finalmente pudo celebrar un gol en una Copa del Mundo. Y lo mejor de todo es que pudo realizar la anotación de cabeza. Además, dedico el gol a su padre, quien falleció hace un par de meses.

La pelota al 9 ☝⚽🇲



Raúl Jiménez anotó su primer gol en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™️. Lo hizo en su casa y con su gente 🇲🇽#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca



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Esto solo representa una historia de perseverancia y recuperación que hoy suma un nuevo capítulo con la camiseta de México.

Más allá de la banda que lleva en la cabeza, el delantero demostró que sigue siendo una pieza clave para la Selección Azteca y que su historia aún tiene páginas por escribir.