El Zócalo rugió tras el triunfo de México sobre Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La pasión por la Selección Mexicana tomó el corazón del país. Desde las primeras horas del día, miles de personas llegaron al Zócalo de la Ciudad de México para asegurar un lugar en el Fan Fest y vivir el partido en una pantalla gigante junto a otros aficionados.

Entre banderas, camisetas verdes y cánticos, familias enteras, turistas y seguidores del futbol convirtieron la Plaza de la Constitución en una auténtica fiesta deportiva.

¿Cómo se vivió el partido de México en el Zócalo?

La espera comenzó desde la madrugada. Algunos asistentes formaron filas desde las seis de la mañana para ingresar al evento, mientras que otros llegaron incluso desde la noche anterior.

El ambiente se calentó antes del silbatazo inicial con música, bailables y actividades en la cancha. Uno de los momentos más llamativos fue la presentación del trofeo de la FIFA por parte de la actriz Salma Hayek y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Cuando los jugadores de México y Sudáfrica saltaron al terreno de juego, el Zócalo explotó en aplausos y gritos de apoyo.

¿Qué pasó cuando cayó el primer gol de México?

Los primeros minutos se vivieron con tensión. Miles de miradas seguían cada jugada sin despegarse de la pantalla hasta que llegó el grito que todos esperaban.

El primer gol provocó una explosión de alegría. Los abrazos, saltos y festejos se multiplicaron entre los asistentes, que acompañaron cada avance de la Selección Azteca con entusiasmo.

¡GOOOOOL DE MÉXICO! ¡GOOOOOL DE MÉXICO!



Y así se vivió en el Zócalo de la CDMX...



Vía @Carmen_mx1



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La emoción aumentó con el segundo tanto, que terminó por sellar una victoria de 2-0 y una celebración colectiva en el corazón de la capital.

Ni la lluvia frenó la fiesta de los aficionados

La lluvia apareció durante la jornada, pero no logró apagar el ánimo de los seguidores mexicanos. Al final del encuentro, el Zócalo se llenó de cánticos de “México, México” y del tradicional “Cielito Lindo”, mientras cientos de personas celebraban el triunfo.

Con la victoria en la bolsa y un ambiente de fiesta, miles de aficionados regresaron a casa con una sonrisa y la ilusión renovada de ver a la Selección avanzar en el torneo.