A esta hora se activan los boletos digitales en la aplicación para el partido de hoy de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La máxima fiesta del futbol internacional ha comenzado y el Estadio Ciudad de México se encuentra listo para recibir a los de miles de aficionados que se darán cita el día de hoy para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Partido donde México se medirá ante Sudáfrica.

Con el objetivo de garantizar una experiencia ágil, segura y totalmente libre de contratiempos, las autoridades han implementado un estricto protocolo de control de accesos y aquí te contamos todo lo que necesitas saber para poder descargar tus boletos.

Llegar a las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula con anticipación es la primera gran recomendación de los organizadores, ya que las vialidades aledañas registrarán cortes a la circulación y los filtros de revisión perimetrales serán sumamente minuciosos.

¿Cómo descargar los boletos en la App de FIFA?

Para la edición de esta Copa del Mundo, los mecanismos de boletaje son rigurosamente digitales. Esto significa que los asistentes deben contar de manera obligatoria con la aplicación para teléfonos móviles FIFA Tickets. Esta plataforma funciona mediante un sistema de encriptación dinámica; es decir, las entradas cuentan con un código de barras bidimensional o QR que cambia constantemente de forma automática para evitar capturas de pantalla, fraudes o cualquier intento de duplicación o reventa ilegal.

AVISO IMPORTANTE:



Los boletos digitales para acceder hoy al Estadio Ciudad de México, se activarán en la App de FIFA a partir de las 8:00 a.m., en cuanto se abran las puertas del recinto. Tomen sus precauciones. — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 11, 2026

Los códigos finales y validados para ingresar al Coloso de Santa Úrsula se activarán dentro de la App de FIFA a partir de las 8:00 de la mañana de este jueves. La activación digital está programada para ocurrir en sincronía exacta con la apertura de las puertas del recinto deportivo, momento en el que el personal de los torniquetes comenzará a escanear los dispositivos móviles de los primeros aficionados de la fila.

Los organizadores enfatizan que los usuarios deben asegurarse de haber iniciado sesión correctamente en la aplicación con la misma cuenta de correo con la que realizaron la compra. Te recomendamos descargar los boletos a la billetera digital (wallet) de tu teléfono con anticipación, ya que la saturación de las redes de telefonía móvil en eventos multitudinarios suele retrasar la carga de datos en tiempo real dentro de las inmediaciones del inmueble.