“Le gritaron, la humillaron y la expulsaron”: Lilly Téllez se solidariza con Grecia Quiroz tras gritos de Morenistas en el Senado

"Son unos caníbales entre ustedes mismos". Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), defendió a la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, tras ser molestada por los legisladores de Morena durante su visita al Senado el día de ayer.

La viuda de Carlos Manzo, fue invitada directamente por el senador morenista, Emmanuel Carmona.

"Ya que la tenían aquí sentada, le empezaron a gritar horrible, ellos mismos, los de Morena (...) Todavía sentada aquí, la humillaron, le gritaron y la expulsaron del Senado, así de bajos son", explicó la senadora.

¿Qué dijo Lilly Téllez tras los gritos a Grecia Quiroz en su vista al Senado?

Ante los hechos ocurridos durante la visita de Grecia Quiroz al Senado, Lilly Téllez aseguró que los integrantes de Morena son unos caníbales. Asegurando que los senadores morenistas se pusieron del lado del señalado de asesinato y no de la viuda de Carlos Manzo, faltándole al respeto en el pleno.

Por otro lado, la senadora agregó que el sufrimiento de Grecia Quiroz fue provocado por las políticas erradas de Morena, acusando al partido de tener pactos con el narcotráfico.

"A la viuda que sufre, porque por culpa de las políticas erradas mataron a su marido (...) Por culpa del narcopacto de Morena, asesinaron a su marido", aseguró ante los micrófonos.

Gritos de "¡Morón!": El polémico video de morenistas contra Grecia Quiroz

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, fue atacada a gritos al interior del Senado, cuando varios parlamentarios de Morena comenzaron a corear "¡Morón! ¡Morón!".

Y es que la alcaldesa ha señalado a Raúl Morón por el asesinato de su esposo Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre 2025 durante las celebraciones del Día de Muertos en Uruapan, Michoacán.

En redes sociales, se viralizó un video en el que se puede ver cómo es que los senadores gritan el apellido "Morón", con el puño cerrado al aire y algunas risas.