¡Quiere competir con Google! Lanzan ChatGPT Atlas, el nuevo navegador de OpenAI; cómo funciona
ChatGPT Atlas es el nuevo navegador web de OpenAI, el cual busca implementar la Inteligencia Artificial en las búsquedas de los usuarios, pero ¿cómo funciona?
OpenAI lanzó ChatGPT Atlas, el nuevo navegador web impulsado por Inteligencia Artificial de la compañía estadounidense; busca competir con Google.
Este lanzamiento marca la última iniciativa de OpenAI para capitalizar los 800 millones de usuarios activos semanales de ChatGPT, a medida que se expande a más aspecto de la vida de las personas.
¿Cómo funciona ChatGPT Atlas, el nuevo navegador de OpenAI?
ChatGPT Atlas, permitirá a los usuarios abrir una barra lateral en cualquier ventana para resumir contenido, comprar productos o abalizar datos en cualquier sitio.
Contará con el “modo agente”, el cual estará disponible para los usuarios de pago, ChatGPT podrá interactuar con sitios web en su nombre, completando tareas de principio a fin, como investigar o comprar un viaje.
En una demostración, realizada por los desarrolladores de OpenAI, mostraron como es que ChatGPT podía encontrar una receta en línea y comprar automáticamente todos los ingredientes.
El agente accedió al sitio web de Instacart y añadió los productos necesarios al carrito, una tarea que tardó varios minutos.
Meet our new browser—ChatGPT Atlas.— OpenAI (@OpenAI) October 21, 2025
Available today on macOS: https://t.co/UFKSQXvwHT pic.twitter.com/AakZyUk2BV
¿Cuándo estará disponible ChatGPT Atlas?
Por el momento, ChatGPT Atlas está disponible únicamente para usuarios de Apple en macOS; se espera que más adelante esté disponible para usuarios de Windows, iOS y Android.
Sam Altam, director ejecutivo de OpenAI, apuntó que este proyecto aún está en su primera etapa, por lo que solo está disponible para algunos dispositivos.
Por su parte, Google ha desarrollado nuevas maneras de adaptarse a los cambios en los comportamientos de búsqueda desde el lanzamiento de ChatGPT. Dependiendo de la consulta, cada resultado de búsqueda de Google ahora puede mostrar una descripción general de IA, o Modo IA, junto con enlaces tradicionales, ofreciendo una experiencia similar a la de un chatbot.
Recordemos que el mes pasado, Google integró su modelo de IA Gemini en Chrome para los usuarios de Estados Unidos y planea incorporar Gemini también a la app de Chrome para iOS.
CON INFORMACIÓN DE REUTERS...