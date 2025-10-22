VIDEO: EU comete ataque contra nueva lancha de “narcoterroristas"; ahora en el océano Pacífico

El gobierno de Estados Unidos informó de un nuevo ataque a un barco con presuntos “narcoterroristas”. El ataque es relevante, ya que, a diferencia de ocasiones anteriores, fue ejecutado en la zona oriente del océano Pacífico.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, señaló que el ataque fue realizado ayer 21 de octubre de 2025, bajo las órdenes del presidente Donald Trump.

VIDEO: Ataque cinético letal: El ‘modus operandi’ de Estados Unidos contra los narcoterroristas

“Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental”, señaló el funcionario y acompañó su publicación en la red social X, con un video del momento del ataque.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

Antecedentes: Los siete ataques previos de EU en la zona del Caribe

Este es al menos el octavo ataque contra una embarcación con estas características en los últimos meses. Los siete ataques previos fueron realizados en la zona del Caribe, después de que el gobierno de Trump envió buques destructores a dicha región para fortalecer las operaciones contra el trasiego de droga, lo que ha causado tensiones principalmente contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

Hegseth aseveró que había dos “narcoterroristas” en la embarcación al momento del ataque, realizado en aguas internacionales. “Ambos terroristas están muertos y ningún elemento de las fuerzas armadas de Estados Unidos resultó herido”, afirmó el secretario de Guerra estadounidense.

“No habrá refugio ni perdón”: La dura retórica de Hegseth contra los cárteles

Incluso comparó este ataque contra las operaciones contra Al Qaeda, el grupo terrorista de Medio Oriente liderado por Osama Bin Laden que cometió los atentados de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, que dejó alrededor de 3 mil muertos.

“Así como Al Qaeda declaró la guerra a nuestra patria, estos cárteles están librando la guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, mencionó el funcionario.

Apenas el viernes 17 de octubre de 2025, el gobierno de Estados Unidos anunció que hizo un ataque contra un barco ligado al Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el cual dejó tres muertos.

“Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”, señaló en esa ocasión Pete Hegseth.

