Hallan muerto en Tlaxcala a médico del sector salud desaparecido en CDMX

La noche del martes 22 de octubre, familiares localizaron sin vida a Álvaro N., médico cirujano de 58 años, dentro de un departamento en la Unidad Habitacional Santa Cruz, en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala. El hallazgo se produjo cuatro días después de que el profesionista fuera reportado como desaparecido en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, lo que generó movilización de autoridades y preocupación en la comunidad médica y familiar.

Señales de violencia en hallazgo de médico desaparecido CDMX

De acuerdo con los reportes preliminares, el inmueble mostraba cristales rotos, manchas hemáticas y desorden en varias habitaciones, indicios que apuntan a un posible hecho delictivo, aunque las autoridades aún no han confirmado la línea oficial de investigación.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala y policías municipales acordonaron la zona para preservar la escena. Posteriormente tras las investigaciones, el Instituto de Ciencias Forenses realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue, donde se llevará a cabo la necropsia de ley para determinar la causa de muerte.

Álvaro N. era ampliamente conocido en el sector salud de Tlaxcala, donde trabajó varios años como cirujano en el Centro de Salud Urbano de Chiautempan. Tras confirmarse su fallecimiento, la institución emitió un mensaje público lamentando su pérdida y agradeciendo el apoyo recibido durante la búsqueda.

“Agradecemos enormemente a quienes nos brindaron su apoyo para difundir la desaparición de un buen amigo, un gran compañero y un invaluable médico. Lamentablemente nos llena de dolor que haya sido localizado sin vida. Hoy elevamos una oración por su eterno descanso”, compartió en un breve comunicado en sus canales oficiales.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas también participó en las labores tras activarse la ficha oficial solicitada por sus familiares. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre detenciones ni móviles del caso, mientras continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PACIENTE GOLPEA A DOCTORA DEL IMSS EN BAJA CALIFORNIA POR PRESUNTO MALTRATO EN URGENCIAS