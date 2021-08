Doble de Chayanne se renta en redes sociales y se vuelve viral

Un hombre se viralizó en las redes sociales, luego de que comenzó a circular un anuncio en el que supuestamente se alquila como el doble del cantante Chayanne, situación que algunos usuarios de diferentes partes del mundo tomaron con humor.

También llamó la atención de los usuarios de las redes sociales, la lista de servicios que ofrece el doble de Chayanne, la cual incluye despedidas de soltera, así como servicios swinger, es decir, de intercambio de parejas y de gigoló.

Te puede interesar: A tu tía le gusta esto: Chayanne ya se vacunó contra Covid-19

“Culea con el doble oficial de Chayanne”, dice el anuncio que está acompañado por una fotografía del supuesto doble del cantante.

Otro aspecto que contiene el anuncio del supuesto doble de Chayanne es que los pagos de sus servicios se pueden realizar en dos cuotas a través de tarjetas bancarias y métodos electrónicos.

Los usuarios de las redes sociales mencionaron que el sujeto que se alquila como el doble de Chayanne no tiene gran parecido con el intérprete puertorriqueño, ya que también incluye una fotografía y un supuesto perfil en la plataforma Linkdin.

Marketing directo en su máxima expresión 😳 pic.twitter.com/aV6ursDyxM — Lic. Tricolor 2 (@LicTricolor2) August 7, 2021

Doble de Chayanne desata reacciones en redes sociales

El anuncio del supuesto doble del cantante Chayanne generó diferentes reacciones entre los usuarios de las redes sociales, quienes tomaron con humor la publicación. Sin embargo, algunas personas aseguraron que el hombre no tiene parecido con el intérprete de 53 años de edad.

“El tipo se autopercibe Chayanne y es todo lo que precisa”, “Bueno muy doble que digamos no es, pero sí decir que se parece le suma unos pesos más a la tarifa. No existe la mala publicidad, Lic” y “Evidentemente no tiene espejos en la casa porque de tenerlos, no puede decir que es el doble de Chayanne”, escribieron usuarios en las redes sociales.

Hasta el momento no se ha especificado en dónde fue realizada la publicación del supuesto doble de Chayanne, pero algunos usuarios aseguraron que fue en Puerto Rico.