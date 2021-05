VIDEO: Hijo dice a mamá que verán a Chayanne, ¡y la lleva a vacunar!

Un joven de Monterrey le dijo a su mamá una mentira piadosa con la intención de salvarle la vida. De acuerdo con un video TikTok en la cuenta @medinnaoficial, el hombre le dijo a su mamá que la llevaría a ver a Chayanne, quien supuestamente “estaba” de paseo por la capital de Nuevo León.

"¡Mira la fila para ver a Chayanne!”, dice la mamá mientras su hijo conduce a las cercanías del módulo drive thru de vacunación. Al acercarse a la zona de acceso, el hijo finalmente le confesó a su mamá que Chayanne no estaba en Monterrey y que en realidad la llevaba a vacunar contra el Covid-19.

"¡Qué cabrón! ¿Para eso me trajiste aquí?”, reclama la mujer mientras lanza golpes contra su hijo, quien solamente se ríe.

“A mí no me gusta esto”, dice la mujer, a lo que el joven responde: “Ah, ¿pero cómo cuando era chiquito tú sí me llevabas a vacunar?”

Segundos después, se observa que la mamá se pone a rezar antes de recibir la vacuna y acepta que sospechaba algo, pues dudaba que Chayanne visitara Monterrey en pandemia.

“Se me hacía mucha belleza que me fueras a llevar a ver a Chayanne. Toda mi vida pidiéndote: 'ándale, invítame’ y nada”, reclamó la mujer.

“Mira mamá, ahora vas a tener más posibilidades de verlo ya vacunada”, le responde el joven.

“Es un piquete chiquito, es por tu bien. Tú me engañabas cuando estaba chiquito, yo aprendí de ti. Tú así me criaste, ¿o te regaño como tú me regañabas a mí? Pero si estoy gozando este momento”, dice el hijo mientras su mamá le reclama de nuevo, afirmando que no quería ir porque la inyección le va a doler.

Finalmente, después de múltiples reclamos y golpes contra el hijo, la mujer recibió la inyección con la vacuna y superó este episodio sin mucho dolor.

Y Chayanne ya se vacunó

El cantante puertorriqueño recibió su vacuna hace un par de semanas.

Chayanne, recordado por temas como ‘Torero’, ‘Dejaría Todo’ y otros más, pidió a sus seguidores que no dudaran en vacunarse en cuanto les llegara la oportunidad, con la intención de salvar vidas y volver a la normalidad lo más pronto posible.

