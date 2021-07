Hombre encuentra cheque, lo devuelve y de recompensa le dan una pala

Un hombre de Argentina encontró un cheque por dos millones 170 mil pesos argentinos (lo que equivale aproximadamente a 450 mil pesos mexicanos), el cual decidió devolver a la empresa que lo había endosado; sin embargo, lo que no esperaba es que dicha compañía le daría en recompensa... una pala.

A través de un medio local, el hombre, identificado como Luis Spahn, explicó que halló el cheque en la ruta 70 en la provincia de Santa Fe, Argentina.

Al recogerlo, se percató que su valor pasaba los dos millones de pesos argentinos, por lo que consideró que lo correcto sería devolverlo a la empresa que lo había endosado; así, se puso en contacto con la compañía y avisó que devolvería el cheque.

Según medios argentinos, la empresa que extravió el cheque de más de dos millones de pesos era una fábrica de herramientas, mismo que había sido otorgado a un comisionista que lo perdió en la ruta.

Hombre no buscaba recompensa por entregar el cheque

El hombre contó que no esperaba ninguna recompensa por su acción; no obstante, la compañía, al recibir el cheque de vuelta, decidió premiarlo con una pala, lo cual le pareció chistoso porque él no tiene un jardín para usarla.

Al acudir a la empresa y devolver el cheque le preguntaron si quería llevarse algunas herramientas de la tienda como recompensa, a lo que él contestó que no, pero le insistieron que al menos se llevara una pala y se la entregaron.

Crédito: TLN Argentina

Les llevé los cheques de buena fe y no esperaba nada. Ellos estaban sorprendidos y me dijeron si quería algunas herramientas. Les dije que no y una de las chicas pidió que me trajeran algo y aparecieron con una pala, relató a TLN Argentina.

Asimismo, Luis Spahn contó que aunque estaba cerca de quedarse sin trabajo, decidió regresar el cheque sin esperar una recompensa a cambio, ya que consideró que eso sería lo correcto.

El hombre dijo que decidió contar su historia ante medios locales porque creyó que la noticia crearía morbo debido a la recompensa que había recibido a cambio de un cheque por más de dos millones de pesos argentinos.

