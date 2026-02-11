¡Indignante! Encuentran a 8 niños abandonados en una casa de cartón en Chiapas

En redes sociales se difundieron videos que rompen el alma, pero que ayudaron a evidenciar un caso de abandono extremo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Unos 8 niños, de diferentes edades, fueron encontrados viviendo en una casa improvisada de cartón y láminas, pasando frío y hambre.

El caso permitió que el DIF atendiera el reporte y que los menores fueran trasladados a una zona segura, donde quedaron bajo el cuidado de sus abuelos.

Así vivían los niños abandonados en Chiapas

Vecinos de la comunidad Selva Natividad, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, alertaron a las autoridades sobre al menos ocho menores que vivían en una situación de abandono, luego de que presuntamente su madre los dejara en el lugar.

En los videos difundidos se observa cómo los hermanitos más pequeños intentaban calentarse con unas brasas dentro del lugar, mientras se cubrían del frío con ventanas tapadas con bolsas de plástico y colchones rotos. Los hermanos mayores cargaban y cuidaban a los más pequeños.

Tras confirmar el reporte, el DIF municipal acudió a la zona para entregar colchonetas, cobijas, alimentos y juguetes, además de evaluar la situación para determinar el proceso de adopción de los menores.

¿Serán dados en adopción?

A través de un comunicado, autoridades informaron que los abuelos quedarán a cargo de los menores, mientras que el DIF dará un seguimiento cercano para garantizar el bienestar de los hermanos.

De igual forma, personal médico acudió al lugar para valorar su estado de salud física y mental, luego de darse a conocer que rara vez se alimentaban de manera saludable.

Por su parte, la presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, se comprometió a construir una vivienda digna para los pequeños, así como buscar la forma de que puedan continuar con sus estudios.

Al respecto, se desconoce si los padres de los niños vivían con ellos o si son verídicas las versiones de que la madre los habría abandonado para irse con su nueva pareja.

¿Se castiga el abandono de menores en Chiapas?

En México, la omisión de cuidados a menores se tipifica principalmente como el delito de abandono de personas . Tan solo en Chiapas, si una persona abandona a alguien incapaz de valerse por sí mismo, como los niños, se le impondrán de tres a siete años de prisión.

Las sanciones también incluyen la pérdida de la patria potestad o de la tutela. Además de multas de hasta de diez días de salario, como mínimo.