De las calles de Mánchester al Mundial 2026: ¿Por qué Inglaterra adoptó “Wonderwall” de Oasis?

El Mundial 2026 no solo está dejando grandes postales dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Tras confirmarse el partido de octavos de final entre la Selección Mexicana e Inglaterra, una canción ha acaparado la atención del balompié internacional: la adopción masiva de "Wonderwall", el legendario éxito de 1995 de la banda Oasis, como el nuevo himno de la afición británica.

Las imágenes de miles de hinchas ingleses cantando a todo pulmón junto a figuras como Harry Kane y Jude Bellingham tras sus victorias en la fase de grupos se han vuelto virales. Sin embargo, la relación entre esta joya del britpop y el futbol no es una casualidad de este torneo, sino que tiene una raíz profunda arraigada en la cultura popular del Reino Unido.

The English players singing Wonderwall with their fans after advancing to the Round of 16. The next match will feature Wonderwall vs El Rey pic.twitter.com/mUoHEHo5B0 — Maxi (@MaxiGonzalez_23) July 1, 2026

El origen de "Wonderwall" en el fútbol y los hermanos Gallagher

Para entender cómo nació este fenómeno, es necesario remontarse a la década de los 90 en Mánchester, Inglaterra. Los hermanos Liam y Noel Gallagher, fundadores de Oasis, siempre han sido conocidos como los aficionados más leales y ruidosos del Manchester City. En una época donde el equipo dominante era el Manchester United, los Gallagher ondeaban la bandera del City en cada concierto.

Con el paso de los años, y a medida que el Manchester City se transformó en una potencia mundial, "Wonderwall" pasó de ser un éxito de radio a convertirse en la canción oficial de festejo en el vestidor y las tribunas del club azul del norte de Inglaterra. Los aficionados del fútbol inglés asimilaron la pista como un sinónimo de victoria y orgullo identitario.

¿Por qué la Selección de Inglaterra adoptó "Wonderwall" en el Mundial 2026?

Aunque el tema originalmente pertenecía a la identidad del Manchester City, durante la presente Copa del Mundo la fanaticada de los Three Lions la retomó de forma unánime para sustituir a la ya desgastada "Sweet Caroline" de Neil Diamond. La razón principal es el poderoso significado lírico de la canción, el cual se ha conectado de forma nostálgica con la sequía de campeonatos de Inglaterra, un país que lleva 60 años esperando "regresar el fútbol a casa" desde su único título en 1966.

"Wonderwall le pertenece a la gente, y se ha convertido en un momento mágico entre los fans y los jugadores", declaró recientemente el propio Noel Gallagher a la prensa británica.

Incluso, para calentar el encuentro, el hermano Gallagher comentó a través de su cuenta de X que él predice un 5-0 a favor de los ingleses para el partido del domingo. Esto ocasionó una respuesta de Fher del grupo Maná.

Para los ingleses, la famosa frase "Because maybe, you're gonna be the one that saves me" (Porque tal vez tú seas el que me salve) se ha convertido en una dedicatoria directa hacia su capitán Harry Kane, a quien ven como el "salvador" que los guiará para superar a México este domingo 5 de julio y avanzar en las rondas finales.

Recuerda que podrás disfrutar del partido entre México vs. Inglaterra a través del Canal 7, el Canal del Mundial.