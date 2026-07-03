Cristiano Ronaldo sorprende a niño que sobrevivió al terremoto en Venezuela; lo invita a un partido

Andrés Mieles, un niño de apenas 11 años, sobrevivió al doble terremoto de Venezuela el pasado 24 de junio, pero perdió a toda su familia y también su pierna izquierda, pese a toda la pesadilla que está viviendo, Cristiano Ronaldo colaboró para devolverle la sonrisa al pequeño.

Su historia dio la vuelta al mundo después de que, al salir con vida de los restos de un edificio, respondiera que lo único que quería era la estampa de Cristiano Ronaldo para completar el álbum Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. El momento se hizo viral gracias al creador de contenido venezolano conocido como "Armando Poyo", quien logró que el caso llegara hasta el delantero portugués.

🥹⚽ | Andrés Mieles sobrevivió al terremoto que le arrebató a toda su familia y perdió una pierna. Su deseo era tener una figurita de Cristiano Ronaldo. La historia llegó hasta el futbolista, quien le envió un saludo y lo invitó a asistir a uno de sus partidos. ❤️🐐… pic.twitter.com/y8fLcCYETS — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 3, 2026

¿Qué le dijo Cristiano Ronaldo a Andrés?

El cinco veces ganador del Balón de Oro grabó un mensaje especialmente para el pequeño. En el video, Ronaldo le envía un abrazo y le hace una promesa que emocionó a miles de personas.

"Hola Andrés, ¿qué tal? Te hago este video para mandarte un abrazo, sé que eres súper fan. Cuando te pongas bueno, te quiero invitar a ver un partido mío y disfrutar. Me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo". Fue el propio "Armando Poyo" quien visitó a Andrés para mostrarle el video. La reacción del menor conmovió a usuarios de redes sociales, donde el gesto del futbolista fue ampliamente reconocido.

Cristiano Ronaldo saw the message of the Venezuelan boy who lost everything after the earthquake and he took action ❤️‍🩹🙏🏼



In addition to sending him words of encouragement, he invited Andrés to meet him: “I want you to attend one of my games!”.



Sending strenght and all best… pic.twitter.com/QvBbDMXc4e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

La tragedia que cambió la vida de Andrés

El menor quedó huérfano después del colapso de los edificios provocado por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5. Su padre, su madre y sus hermanos murieron durante el desastre.

Las lesiones que sufrió mientras permanecía atrapado entre los escombros obligaron a los médicos a amputarle la pierna izquierda. Ahora enfrenta un largo proceso de recuperación física y emocional.

¿Cuál es el saldo de los terremotos en Venezuela?

El doble sismo del 24 de junio es considerado el más devastador registrado en Venezuela en más de 125 años. De acuerdo con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el número de víctimas mortales aumentó a 2 mil 645, mientras que 12 mil 666 personas resultaron heridas.

Aunque las autoridades no han informado una cifra oficial de desaparecidos, Naciones Unidas estima que alrededor de 50 mil personas siguen sin ser localizadas. Las labores de búsqueda continúan, aunque las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen conforme pasan los días.

La historia de Andrés se convirtió en uno de los pocos relatos de esperanza que han surgido en medio de una de las peores tragedias que ha vivido el país.

