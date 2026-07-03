Brujos de Catemaco vs Hogwarts: el duelo cultural entre México e Inglaterra en el Mundial 2026

¿Chicharrones preparados o 'fish and chips'? ¿El regional mexicano o el rock británico? Las redes sociales ya juegan su propio partido entre México vs Inglaterra, días antes de los octavos de final del Mundial 2026.

El encuentro en el Estadio Ciudad de México no solo definirá a un clasificado a los cuartos de final, también pondrá frente a frente dos culturas con íconos inconfundibles, pero ¿quién se llevará este duelo fuera de la cancha?

Del “Hasta que te conocí” a “As It Was”: la guerra musical entre México vs Inglaterra

Si Inglaterra presume de ser la cuna histórica del pop y el rock, México responde con el arma secreta de cualquier fiesta, boda o estadio: el 'Divo de Juárez'.

Por un lado, la armada británica llega con la bandera de Harry Styles, el ídolo pop de esta generación, capaz de paralizar a todo un recinto, y que desde One Direction ya venía haciendo historia.

Por el otro, el batallón tricolor saca su carta magna: los acordes de “Hasta que te conocí”, un himno capaz de levantar a un estadio entero al unísono.

Chicharrones vs Fish and Chips: ¿qué sabe mejor?

La rivalidad también se traslada a la mesa. Inglaterra defiende su clásico Fish and Chips, pescado frito con papas que se consume como comida callejera envuelta tradicionalmente en papel.

Pero si hablamos de garnachas, México se pinta solo y responde con el irresistible chicharrón preparado. Un platillo elaborado con col, cueritos, crema y salsa picosa. Dos estilos completamente distintos, pero con una misma filosofía: comida rápida, callejera y llena de identidad.

#ElMundialXAzteca #MiSelecciónAzteca ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias ¡Se enciende la previa México vs Inglaterra! ⁣ El partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya venía cargado de expectativa, pero la tensión subió aún más fuera de la cancha Todo comenzó cuando Liam Gallagher , de Oasis aseguró que Inglaterra ganaría 5-0. A lo que Fher de Maná respondió sin filtros, defendiendo a México y calentando aún más el ambiente. El intercambio se volvió viral en redes y ahora la previa del encuentro está al rojo vivo ⁣ Alejandro Fernández nos cuenta ⁣⁣⁣⁣⁣ #ElCanalDelMundial

México vs Inglaterra en el Mundial 2026: ¿y si sí?

Claro que no hay mucho que envidiarle al Reino Unido, porque mientras ellos se mueven en el famoso autobús londinense, nuestro microbús de confianza no nos falla. Y si allá The Beatles marcaron una era en la música mundial, en este lado del mundo, Maná también hace corear a más de 100 mil personas.

Pero más allá de las diferencias culturales, hay algo en lo que México e Inglaterra se parecen más de lo que muchos creen: la forma en que viven el fútbol.

Del lado inglés, el ya clásico cántico “It’s Coming Home” se repite como una promesa que nunca pierde fuerza, una mezcla de esperanza y nostalgia por la gloria que sienten cerca, pero que no siempre llega.

En México, en cambio, el sueño es alcanzar el famoso “quinto partido”. Con cada torneo, la ilusión regresa, se multiplica y desata una euforia que muchos envidian. Y en medio de todo eso aparece una frase que reaviva el sueño mundialista: “¿y si sí?”.

#México #Ysisí ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 📢 La frase viral “Y sí, sí México” se ha convertido en el grito mundialista que inunda las redes, pero también abrió debate sobre su correcta escritura. El primer si es condicional y no lleva tilde; el segundo es afirmativo y sí la lleva. En este video te explicamos por qué la forma correcta es “Y sí, sí México”, símbolo de pasión y orgullo nacional. Adriana Juárez Miranda tiene los detalles. #Ortografía

¿Dónde ver el partido GRATIS México vs Inglaterra?

¡El sueño sigue vivo! No te pierdas este domingo 5 de julio el partido entre México vs Inglaterra a través de la señal abierta de Azteca 7, el canal del Mundial.

Acompaña a la Selección Mexicana junto con el equipo de narración como Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos, que traerán todos los detalles en punto de las 17:30 horas.

