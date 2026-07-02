¡La ‘ola’ humana en el Ángel! El origen del trend “nadaremos” que los aficionados revivieron en el Mundial 2026

¡Una 'ola' de aficionados! Si has navegado en redes sociales, seguramente ya te has topado con el famoso trend "nadaremos", un audio que ha se vuelto viral desde el inicio del Mundial 2026 y los festejos en el Ángel de la Independencia de los últimos días, pero ¿de dónde surge y cómo se hizo viral?

¿Qué es el trend 'nadaremos' y qué significa?

El trend "nadaremos" hace referencia a la famosa frase de la película Buscando a Nemo de Pixar, estrenada en el 2003, una de las películas más emblemáticas de esta compañía de cintas animadas.

La escena de dónde salió este trend muestra al personaje de Dorny, la pescadita de color azul cantando: "¡Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar!", para mantener la calma y el ánimo frente a situaciones difíciles.

¿Cómo y dónde surgió el audio viral en redes sociales?

El audio de "Nadaremos, nadaremos" no es nada nuevo, pues desde hace algunos años, esto se ha vuelto viral cada que hay eventos másicos, pero ¿cómo surgió en redes sociales?

En plataformas como Facebook, TikTok e Instagram, los usuarios suelen utilizar el fragmento musicalizado de este diálogo cuando se encuentran en medio de multitudes en las que es complicado avanzar.

Por lo general, el audio viral se utiliza en videos de redes sociales que muestran a personas saliendo de conciertos. Últimamente, volvió a tener viralidad por las celebraciones en el Ángel de la Independencia por los triunfos de México en el Mundial 2026.

¿Por qué se volvió tan popular el 'Nadaremos' entre los aficionados?

La popularidad del "¡Nadaremos, nadaremos!" fue adoptada por la afición mexicana durante las celebraciones y actividades del Mundial 2026, debido a la cantidad de personas que asusten a los eventos de celebración por la victoria de la Selección.

Además, la frase ganó gran impulso después del partido México vs. Ecuador, donde videos en redes sociales mostraron a multitudes cantándola, mientras intentaban avanzar en el Ángel de la Independencia.