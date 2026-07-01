¿Podrá Inglaterra con el “mal de altura”? Esto es la hipoxia y así podría afectar a los ingleses ante México

¿Alguna vez escuchaste sobre los beneficios de hacer ejercico en la altura de la CDMX? Como capitalino, que desde pequeño, creciste entre el smog y a 2500 metros sobre el nivel del mar podría parecerte irrelevante, pero para aquellos que vienen de otro tipo de adaptación este podría representar un verdadero reto.

En las úlltimas horas, tras el triunfo de México sobre Ecuador comenzaron las especulaciones sobre cuánto afectaría la altura de la CDMX para Inglaterra, quien será el rival de la selección azteca en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aquí te contamos.

¿Cuáles son los beneficios de entrenar en altura?

Comencemos por esto, no es casualidad que corredores, ciclistas, triatletas y otros deportistas de resistencia pasen parte de su preparación en zonas de gran altitud, y es que mientras más alto se encuentra un lugar sobre el nivel del mar, menor es la cantidad de oxígeno disponible, por lo que el organismo debe trabajar más para obtener el que necesita.

Aquí surge una pregunta, ¿cuál es la necesidad de ir a la altura si eso implica un mayor esfuerzo cardiovascular para llevar oxígeno? Bueno, con el paso de los días el organismo incrementa la producción de glóbulos rojos, las células encargadas de transportar oxígeno en la sangre gracias a la hemoglobina.

Este ajuste puede traducirse en una mejor capacidad para realizar esfuerzos prolongados. Al regresar a zonas con menor altitud, donde el oxígeno es más abundante, el cuerpo suele desempeñarse con mayor eficiencia, ya que conserva esa capacidad mejorada para transportar oxígeno. En otras palabras, es posible sostener el esfuerzo durante más tiempo o con una sensación de fatiga menor.

Por ello, los entrenamientos en altura son especialmente valorados en disciplinas de resistencia como el atletismo, el ciclismo, la natación o el triatlón. Muchos deportistas realizan campamentos en ciudades o regiones montañosas con el objetivo de obtener esa adaptación fisiológica antes de competir.

MÉXICO ya tiene RIVAL para los 8vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ 🇲🇽🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Tras un PARTIDAZO… quedó definido que Inglaterra visitará el Estadio Ciudad de México para medirse a la Selección Mexicana.



📅 Domingo 5 de julio⁣⁣⁣

🕠 5:30 PM⁣⁣⁣

📺 ⁣⁣Azteca 7 y… pic.twitter.com/c5TsxzG8xO — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 1, 2026

¿Qué es la hipoxia? El mal que podría golpear a los jugadores de Inglaterra en el estadio Ciudad de México

¡Ojo! La hipoxia es una condición que aparece cuando el cuerpo no recibe el oxígeno suficiente para cubrir sus necesidades. En ciudades ubicadas a gran altitud, como la Ciudad de México, la menor disponibilidad de oxígeno obliga al organismo a trabajar más, especialmente durante actividades de alta intensidad como un partido de futbol.

Esto puede traducirse en fatiga más rápida, dificultad para mantener el ritmo e incluso mareos o dolor de cabeza en quienes no están adaptados. Si la exposición es prolongada o ocurre a altitudes mucho mayores.