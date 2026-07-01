Estadio de Toronto: El escenario “pequeño” que albergará el Portugal vs. Croacia

Se acerca el partido de final de dieciseisavos entre Portugal vs Croacia y con ello el enfrentamiento entre las grandes figuras deportivas, como lo son Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, quienes estarán jugando lo que podría ser el último partido de ambos un momento histórico que se desarrollará en el estadio más pequeño de todo el torneo del mundial 2026.

El estadio de Toronto tiene una capacidad de 43,036 personas, y aún con ese espacio tan reducido busca competir con sus homólogos mucho más grandes en Estados Unidos y México.

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¿Qué hace especial al ambiente del estadio más pequeño del mundial?

El Toronto Stadium quizá no es el recinto más grandioso, pero se dice que sus espacios están a la altura del partido. Cuenta con una remodelación de 158 millones de dólares canadienses, y todo para ser parte de esta justa mundialista y así cumplir con los estándares de un torneo de esta magnitud.

El Estadio de Toronto, aunque no posee una historia cargada de eventos mundiales decisivos ni dimensiones imponentes, se distingue por su ubicación privilegiada a la orilla del lago Ontario y por un diseño especializado para el fútbol que genera un ambiente íntimo y único.

Un recinto marcado por la pasión tras la celebración del partido internacional número 200 del capitán croata.

Recientemente, el recinto fue testigo de la celebración del partido internacional número 200 de Luka Modric, capitán de Croacia, quien recibió el reconocimiento de una marea de aficionados tras superar a Panamá por un gol a cero.

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La pasión desbordada de los seguidores croatas durante la vuelta de agradecimiento del equipo al terminar el encuentro resultó sumamente emotiva, incluso para quienes no estaban familiarizados con los cánticos del país. Ahora, este estadio compacto se prepara para albergar una final de trascendencia histórica, en la que los excompañeros del Real Madrid, Ronaldo y Modric, buscarán poner el broche de oro a sus carreras mundialistas.

