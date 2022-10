Chile otorga primera cédula de identidad a una persona no binaria

Shane Cienfuegos se convirtió en la primera persona no binaria que obtiene una cédula de identidad en Chile, un acto histórico ya que por primera vez será legalmente reconocida como una persona que no se identifica con un género predominante.

Shane Cienfuegos, de 29 años de edad, se describe a sí misma como una persona tránsgénero no binaria, que prefiere utilizar un pronombre neutro como “elle”, en lugar de “ella” o “él”.

Sin embargo, el camino para que Shane Cienfuegos obtuviera su documento de identificación oficial no fue sencillo, pasó nueve años en una batalla legal con las instituciones de Chile, hasta que ganó su reconocimiento.

“Este es un logro colectivo, no es propio, al igual que todo lo que he logrado”, enfatizó Shane Cienfuegos, la primera persona no binaria reconocida legalmente en Chile.

Cienfuegos contó con el apoyo de la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile y la profesora Lorena Lorca, una defensora de los derechos humanos de la población trans, quienes estuvieron en la lucha legal hasta que consiguieron el documento de identificación.

“La entrega de su esperado documento de identificación por parte del Servicio de Registro Civil es un logro personal y también una reivindicación para las personas trans y no binarias, parte de la diversidad sexual y de género que han sido históricamente invisibilizadas y discriminadas”, indicó la Universidad de Chile.

¿Cómo es la primera cédula de una persona no binaria?

La nueva cédula de identidad de Shane Cienfuegos tiene una X donde va la F de femenino o la M de masculino, debido a que no se identifica completamente como un hombre ni como una mujer. “Soy trava” explicó Shane.

¿Quién es Shane Cienfuegos?

Shane Cienfuegos, quien recientemente obtuvo la primera cédula de identidad como persona no binaria, es una trabajadora social y activista por los derechos de las disidencias sexuales.

También es estudiante de la Universidad de Chile, donde actualmente cursa el Magíster en Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO).

Para Shane, obtener la cédula de identidad como persona no binaria representa un desafío para el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ya que tendrá que comenzar a elaborar y reformular sus políticas públicas

En la actualidad, no se tiene incorporada la variable de identidad de género dentro de los datos estadísticos del INE.