Terror al volante: matan a trailero en la autopista Puebla-Orizaba tras intento de asalto

Un joven trailero fue asesinado a balazos tras un intento de asalto en la autopista Puebla-Orizaba, uno de los tramos más peligrosos del país.

El ataque ocurrió la madrugada de este jueves, a la altura del municipio de Esperanza, cerca del kilómetro 165 en Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron el tractocamión con la intención de robar la unidad y su mercancía.

¿Qué pasó en la autopista Puebla-Orizaba?

El conductor, un joven de aproximadamente 22 años, intentó evitar el asalto y seguir su camino. Sin embargo, los agresores dispararon directamente contra la cabina. En el parabrisas del tráiler quedaron al menos siete impactos de bala. Las heridas fueron mortales.

Tras el ataque, el operador perdió el control del vehículo, que terminó chocando contra el muro de contención y quedó atravesado sobre el carril izquierdo, generando un fuerte caos vial.

Un acompañante del conductor, un hombre de 47 años, resultó herido y fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, así como paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes confirmaron que el joven ya no contaba con vida debido a impactos en el tórax y la cabeza. A pesar de que se desplegó un operativo en caminos cercanos, los responsables lograron escapar.

Testigos del asesinato del trailero en la autopista Puebla-Orizaba

Testigos relatan momentos de terror en Habitantes de la zona aseguraron que los disparos se escucharon alrededor de las 5:16 de la mañana. “Escuchamos varios balazos y luego el golpe. Fue muy temprano, pero sí se alcanzó a oír todo”, relató Víctor Vázquez.

Este hombre habló sobre lo que exigen a las autoridades tras el crimen contra el trailero: "Más seguridad, un poquito de más seguridad porque no es justo salir a buscar el pan y regresar en una caja como el caso de este muchacho".

¿Por qué la autopista Puebla-Orizaba es considerada peligrosa?

Transportistas y habitantes coinciden en que este tramo se ha vuelto altamente inseguro. Los asaltos a mano armada ocurren incluso a plena luz del día, y las bandas delictivas operan con impunidad.

Organizaciones del sector han pedido en repetidas ocasiones más vigilancia, patrullajes constantes y tecnología de rastreo para frenar estos delitos.

La autopista Puebla-Orizaba, dicen, se ha convertido en una ruta donde trabajar implica arriesgar la vida.