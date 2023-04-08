¡Aumenta tensión! China inicia maniobras militares en Taiwán tras visita de Tsai a EU

Durante las primeras horas del día de hoy, sábado 8 de abril, el Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) comenzó maniobras militares en Taiwán después de que la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen, se reuniera con un funcionario de Estados Unidos (EU) desafiando las repetidas amenazas de la República de China.

Fue el pasado 6 de abril que Tsai Ing-wen se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes de EU, Kevin McCarthy, en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, en Simi Valley, California, para hablar sobre la asociación con el país norteamericano, hecho que molestó a China, ya que la República reclama a Taiwán como propio a pesar de nunca haberlo gobernado.

Cabe destacar que días antes Beijing había advertido a la mandataria de Taiwán de abstenerse a ejecutar una visita de 10 días por América Central y EU, misma en la que se encontraría con McCarthy. El país de Asia oriental adelantó que tomaría “medidas fuertes y decididas” si se llevaba a cabo.

Como respuesta a la reunión de ambos funcionarios, el Gobierno de China inició maniobras militares para rodear la isla con buques y aviones de guerra, ejercicios, denominados “Espada afilada unida”, que fueron denunciados por Tsai.

Presidenta de Taiwán se reunie con el líder de la Cámara de Representantes de EU|DAVID SWANSON/REUTERS

Por su parte, el portavoz del Teatro de Operaciones del Este del EPL, Shi Yi, calificó las operaciones como “una seria advertencia” contra “la provocación de las fuerzas separatistas” y una “acción necesaria para proteger la soberanía nacional y la integridad territorial” de China.

China despliega 9 buques de guerra y 71 aviones alrededor de Taiwán

De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Taiwán, hasta las 16:00 horas (08:00 GMT) fueron detectados un total de 9 buques de guerra y 71 aviones del ejército de China. A través de un comunicado se dio a conocer que entre el armamento movilizado alrededor de la isla figuran:



Sistemas de lanzamientos de misiles PHL-191

Un navío destructor 052C

Buques Tipo 22 equipados con misiles y cazas J-10C

Misiles balísticos convencionales DF-11

En las operaciones también habría un destructor, barcos lanzamisiles, misiles balísticos y misiles antibuque con base en tierra, así como aviones de alerta temprana.

El Partido Comunista Chino creó deliberadamente tensiones en el estrecho de Taiwán, lo que (…) tiene un impacto negativo en la seguridad y el desarrollo económico de la comunidad internacional. Tsai Ing-wen

China inicia ejercicios militares en Taiwán; despliega cohetes, misiles convencionales, navíos y aviones|Pexels

En tanto, las autoridades de seguridad marítima de la provincia suroriental de Fujian, notificaron que se producirán ejercicios con fuego real en las aguas cercanas a la costa de la provincia suroriental de Fujian.

Hasta el momento, el Ejército de China no ha detallado si las maniobras militares incluirán el lanzamiento de misiles al mar, lo que alteró el transporte marítimo y los vuelos comerciales.