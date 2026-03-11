China envía mensaje a América Latina y el Caribe: “Cada país debe elegir a sus propios amigos”

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, afirmó que los países de América Latina y el Caribe deben decidir por sí mismos el rumbo de sus relaciones internacionales y elegir a sus propios aliados.

China y América Latina buscan fortalecer vínculos en el Sur Global

Durante una conferencia de prensa celebrada el 8 de marzo en el marco de la cuarta sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional, el canciller chino subrayó que el futuro de América Latina debe ser definido por sus propios pueblos, sin presiones externas.

“El camino de los países de América Latina y el Caribe debe ser elegido por su gente, y la elección de amigos debe ser hecha por los propios países de ALC”, dijo Wang Yi, al referirse al papel que la región puede desempeñar en el escenario internacional.

El jefe de la diplomacia de China también defendió la cooperación entre su país y América Latina, señalando que se trata de una relación basada en apoyo mutuo entre naciones del llamado Sur Global.

“La cooperación entre China y ALC es una muestra de ayuda y apoyo mutuos entre países del Sur Global”, afirmó Wang Yi ante medios internacionales.

Wang Yi defiende cooperación sin interferencias externas

Durante la conferencia, el corresponsal Mauro Ramos Pintos, del medio Brasil de Fato, preguntó a Wang Yi sobre el futuro de las relaciones entre China y América Latina.

En su respuesta, el canciller fue enfático al señalar que la política exterior de China no busca imponer alineamientos geopolíticos.

“Nunca nos involucramos en planes geopolíticos, ni interferimos en los asuntos internos de otros países, ni pedimos a otros que tomen partido”, aseguró Wang Yi.

El funcionario añadió que la cooperación entre China y América Latina no está dirigida contra otros actores internacionales.

“La cooperación entre China y ALC no apunta contra terceras partes ni debe ser objeto de interferencias por parte de terceros”, dijo el canciller.

El ministro de Relaciones Exteriores reiteró que China está dispuesta a fortalecer su relación con América Latina y el Caribe en distintos ámbitos.

“Sin importar cómo evolucione la situación, China está lista para trabajar con los países de ALC para construir una comunidad China-ALC con un futuro compartido y difundir los beneficios de la asociación de cooperación integral China-ALC a más personas de ambos lados”, afirmó Wang Yi.

Tras la conferencia, el periodista Mauro Ramos Pintos destacó que el mensaje del canciller refleja el fortalecimiento del llamado Sur Global.

“Creo que hoy el multilateralismo es garantizado por las posiciones de los países del Sur Global. Solamente el Sur Global unido y en articulación puede garantizar un mundo más justo o, como se dice desde China, una comunidad de futuro compartido para toda la humanidad”, explicó.

El corresponsal añadió que la postura de Wang Yi sobre América Latina plantea una visión basada en el respeto a la soberanía de los países y en la cooperación entre naciones.

Según señaló, el canciller ha reiterado que los recursos de América Latina deben pertenecer a los propios pueblos de la región, una postura que, aseguró, refleja el enfoque de China hacia una relación basada en igualdad y respeto entre los países.