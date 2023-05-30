China lanzó con éxito la nave espacial Shenzhou-16 a su Estación Espacial

En China fue lanzada, a la Estación Espacial de China, la nave espacial Shenzhou-16 sobre un cohete portador Gran Marcha 2F con tres taiconautas a bordo, desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan, el martes por la mañana, múltiples cámaras ubicadas alrededor de la plataforma de lanzamiento capturaron el momento espectacular desde ángulos únicos.

Es la primera misión tripulada

Es la primera misión tripulada desde que la Estación Espacial de China, Tiangong , entró en su aplicación y desarrollo en la que cambiará el enfoque hacia la investigación y los experimentos científicos, Agencia Espacial Tripulada (CMSA).

Taiconautas permanecerán cinco meses en la Estación Espacial de China

Los taiconautas permanecerán cinco meses en la Estación Espacial de China para realizar pruebas y experimentos en órbita a gran escala en varios campos.

Se espera que alcancen logros científicos de alto nivel en el estudio de fenómenos cuánticos novedosos, sistemas de frecuencia de espacio-tiempo de alta precisión, la verificación de la relatividad general y el origen de la vida.

Shenzhou-16 entró en su órbita designada

Aproximadamente 10 minutos después del lanzamiento de la nave espacial Shenzhou-16, se separó del cohete y entró en su órbita designada. Los tripulantes se encuentran en buena forma y el lanzamiento fue todo un éxito, declaró la CMSA.

El lanzamiento también marca la misión de vuelo número 475 de la serie de cohetes portadores Gran Marcha.

La tripulación, compuesta por Jing Haipeng, Zhu Yangzhu y Gui Haichao, "Permanecerán en órbita durante cinco meses y pasarán por dos turnos de rotación y transferencia de trabajo.

Intercambiarán lugares con la tripulación Shenzhou-15 y darán la bienvenida a la tripulación Shenzhou-17.

Realizarán una caminata espacial

También realizarán una caminata espacial, el viaje a largo plazo", mantenimiento, operación y gestión del complejo más grande compuesto por tres módulos y tres naves espaciales, una gran cantidad de experimentos y pruebas de ciencia espacial, y conferencias espaciales.

También habrá numerosos trabajos de gestión sobre la Estación Espacial de China y los materiales, y actividades de bienestar público. Entonces, su carga de trabajo es bastante pesada", dijo Huang.

Primer taiconauta en viajar al espacio por cuarta vez

Jing se convertirá en el primer taiconauta en viajar al espacio por cuarta vez, tras su participación en la misión Shenzhou-7 en 2008, Shenzhou-9 en 2012 y Shenzhou-11 en 2016. Sirvió como comandante de la tripulación en las últimas dos misiones.

Los astronautas Zhu Yangzhu y Gui Haichao están haciendo su primer viaje al espacio luego de ser seleccionados en el tercer grupo de astronautas chinos en septiembre de 2020.

Huang Weifen, diseñador jefe del sistema de astronautas del programa espacial tripulado de China, calificó el lanzamiento de la nave espacial Shenzhou-16 como un completo éxito y elogió a la tripulación por su tranquilidad y confianza.

Fue todo un éxito. Como vieron, los astronautas estaban muy tranquilos y parecían tranquilos. Estuvieron sonriendo durante cada etapa del despegue. Gui Haichao, en particular, se veía muy feliz después de que la nave se separara del cohete. Están disfrutando su vuelo", dijo Huang.