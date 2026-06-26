Cronología de los terremotos: Así ocurrieron los cinco sismos que estremecieron al Cinturón de Fuego en menos de 24 horas

En cuestión de horas, distintos puntos del planeta comenzaron a registrar movimientos que, aunque ocurrieron a miles de kilómetros de distancia entre sí, tenían un mismo origen geológico: el Cinturón de Fuego del Pacífico. Desde Asia hasta América Latina, la actividad sísmica se hizo sentir con fuerza durante una jornada que volvió a poner bajo los reflectores a la región con mayor actividad tectónica del mundo.

China, Estados Unidos, Perú, Venezuela y Japón reportaron terremotos de distinta intensidad a lo largo del miércoles. Algunos fueron moderados, otros provocaron daños materiales e incluso alertas por posible tsunami, pero todos formaron parte de una secuencia que despertó inquietud por la concentración de sismos en menos de un día.

Así ocurrió la cadena de terremotos en el cinturón de fuego

¡Atención! La cantidad de sismos que ocurrieron ayer levantó genuinamente la atención de las personas, y es que, aunque diario se presentan temblores, rara vez de ciertas magnitudes y todos del llamado cinturón de fuego.

La serie de movimientos comenzó durante la noche del martes en China, cuando un sismo de magnitud 5.2 sacudió la prefectura de Haixi, en la provincia de Qinghai. El temblor ocurrió a una profundidad de ocho kilómetros y, de acuerdo con las autoridades sismológicas del país, se ubicó muy cerca del área donde días antes había ocurrido un terremoto de mayor intensidad, por lo que fue considerado de manera preliminar como una posible réplica.

La Tierra ha mostrado una intensa actividad sísmica en las últimas horas. Mientras el Cinturón de Fuego del Pacífico registró al menos cinco sismos de magnitud moderada y fuerte en distintos puntos de su extensa franja tectónica, Venezuela fue sacudida por un inusual doble… pic.twitter.com/kqEhvQYyCk — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) June 25, 2026

Con el paso de las horas, la actividad se trasladó al otro lado del Pacífico. La mañana del miércoles, el norte de California, en Estados Unidos, registró un terremoto de magnitud 5.6 con epicentro en el condado de Mendocino. El movimiento fue seguido por varias réplicas menores, aunque no se reportaron afectaciones de gravedad.

Más tarde, casi al mediodía, la región amazónica de Ucayali, en Perú, experimentó un sismo de magnitud 4.9. Debido a que ocurrió a una profundidad de 154 kilómetros, el movimiento fue percibido de forma moderada por la población de Pucallpa y otras localidades cercanas.

Venezuela vivió el momento más crítico de la jornada tras el terremoto

La mayor preocupación llegó durante la tarde con el terremoto de magnitud 7.5 registrado en Venezuela. El movimiento, considerado superficial por su escasa profundidad, se localizó en las cercanías de Montalbán y fue sentido en buena parte del país, dejando víctimas y lesionados.

Un terremoto de magnitud 6.9 se registró frente a las costas de la prefectura japonesa de Iwate, al norte del país. El sismo fue percibido incluso en Tokio, aunque la Agencia Meteorológica de Japón descartó la posibilidad de un tsunami.

La zona donde ocurrió el movimiento ha presentado una actividad sísmica constante durante los últimos meses, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo permanente.

¿Existe riesgo para México por los sismos en el cinturón de fuego?

La concentración de terremotos en el Cinturón de Fuego del Pacífico ha generado preguntas sobre un posible impacto en México. Si bien el país forma parte de este sistema tectónico por la interacción de las placas de Cocos, Norteamérica, Pacífico y Rivera, la ocurrencia de varios sismos en otros países no significa que vaya a registrarse un gran terremoto de forma inmediata.

Las entidades con mayor influencia del Anillo de Fuego incluyen Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de regiones del centro del país como Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos y Tlaxcala.