El futbolista Lucas Trejo busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

Las horas posteriores a los sismos que sacudieron a Venezuela este miércoles por la noche se han convertido en una pesadilla para el futbolista argentino Lucas Trejo. El defensor central del Club Sport Marítimo de La Guaira, de la segunda división del fútbol venezolano, inició una búsqueda desesperada de sus seres queridos luego de enterarse de que el edificio residencial donde vivían colapsó tras los terremotos.

Venezuela sufrió el impacto de dos fuertes terremotos consecutivos, con magnitudes de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter. Aunque las autoridades locales ubicaron el epicentro de uno de los sismos en San Felipe, estado de Yaracuy, la onda sísmica golpeó con fuerza a múltiples regiones del país, dejando hasta el momento un saldo preliminar de 164 personas fallecidas, más de 900 heridos y decenas de ciudadanos atrapados bajo las estructuras colapsadas.

#Venezuela se encuentra bajo estado de emergencia Nacional tras sufrir el peor doble terremoto registrado en más de un siglo en la región.



Un sismo de 7.2 seguido de un segundo impacto de 7.5 con epicentro en la costa caribeña provocaron el derrumbe de edificios en #Caracas y… pic.twitter.com/qlAB46Hx2f — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2026

Su edificio se derrumbó

Ante la imposibilidad de comunicarse por las vías ordinarias y la interrupción de los servicios debido a la emergencia, el futbolista cordobés de 38 años recurrió a sus cuentas oficiales para difundir un doloroso mensaje, solicitando el apoyo de la comunidad y de los cuerpos de rescate que laboran en la zona costera de Playa Grande, en La Guaira.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, publicó Trejo en su perfil de Instagram.El jugador busca obtener cualquier pista que lo guíe hacia el paradero de su esposa, Yanina Maranella, y de sus dos hijos menores de edad, Aarón y Ainhoa Trejo Maranella, con quienes se estableció en territorio venezolano desde hace unos años.

Así ha sido la carrera de Lucas Trejo

Lucas Trejo, originario de Córdoba, Argentina, se formó profesionalmente en instituciones como Instituto y Racing de Nueva Italia antes de consolidar una larga trayectoria en el extranjero que pasó por las ligas de Grecia, Estados Unidos, México, Colombia (con el Atlético Huila) y Perú.

Llegó al fútbol venezolano en 2023 para incorporarse al Zamora y posteriormente militó en el Monagas, escuadra con la que hizo historia al clasificar de forma inédita a la Copa Libertadores. A principios de 2026, el zaguero zurdo firmó su vinculación con el Marítimo de La Guaira con un contrato vigente hasta finales de año.

En diversas entrevistas previas a la tragedia, el defensor había expresado su profundo agradecimiento y conexión emocional con el país caribeño, asegurando que era el lugar del mundo donde más feliz se había sentido junto a su núcleo familiar. Actualmente, la prioridad de Trejo y del entorno del club es remover los escombros y localizar lo antes posible a su esposa e hijos.