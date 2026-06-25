Los sismos más fuertes de la historia: ¿De cuánto fue el peor terremoto registrado en el mundo?

Aunque los sismos son cotidianos, hay algunos que lograron marcar la historia del mundo entero por su devastación, lo fuertes que fueron y la manera en que lograron unir a países enteros.

¿Cuáles han sido los terremotos más fuertes que ha sufrido el planeta Tierra?

Peor terremoto del mundo

El peor terremoto del que se tiene registro ocurrió el 22 de mayo de 1960 en la localidad de Valdivia, en Chile. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) determinó que el movimiento alcanzó una magnitud de 9.5 en la escala de Richter.

Este sismo provocó la rotura de una falla subterránea de más de mil kilómetros de largo y desató un tsunami que cruzó todo el Océano Pacífico.

Otro sismo devastador

El segundo lugar en la lista de los sismos más potentes del planeta le pertenece al gran terremoto de Alaska, ocurrido el 27 de marzo de 1964. Este movimiento telúrico registró una magnitud oficial de 9.2 y sacudió la región del Prince William Sound.

La fuerza del temblor duró más de cuatro minutos seguidos, lo que causó el colapso de avenidas enteras y modificó de forma permanente la altura del terreno.

🔴 #URGENTE | Número de víctimas desconocido mientras siguen llegando reportes de edificios y viviendas colapsadas por el terremoto en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/nCX4YUNK6v — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 24, 2026

El sismo que provocó un desastre en el mar

En la historia reciente, el sismo del 26 de diciembre de 2004 frente a la costa de Sumatra, en Indonesia, se posicionó como el tercero más fuerte a nivel mundial.

Con una magnitud calculada en 9.1 por las agencias sísmicas internacionales, el terremoto levantó el mar. La energía liberada generó olas de tsunami de más de 30 metros que golpearon las costas de catorce países distintos.

Sismo en Japón

El 11 de marzo de 2011, las redes de monitoreo de Japón registraron un terremoto de magnitud 9.1 frente a la costa de la región de Tohoku.

El sismo no solo movió la isla principal de Japón, sino que alteró la rotación de la propia Tierra.

Las olas generadas por el tsunami causaron fallas severas en la infraestructura de las costas del país asiático.

Otro de los terremotos más fuertes del mundo

El listado de los cinco sismos más grandes lo cierra el evento ocurrido en Kamchatka, en Rusia, el 4 de noviembre de 1952.

Las autoridades científicas le asignaron una magnitud definitiva de 9.0.

A pesar de la enorme cantidad de energía liberada en el subsuelo, el epicentro ayudó a que los daños materiales en las zonas habitacionales fueran menores.