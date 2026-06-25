Embajador de EU destaca la cercanía entre México y Estados Unidos; resalta familia, deporte y cultura en el Mundial 2026

La relación entre México y Estados Unidos (EU) va más allá de la política y la economía; así lo expresó el embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson, durante una entrevista en la que habló sobre los valores que comparten ambos países, la riqueza cultural mexicana y el papel que tendrá la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como un punto de encuentro entre millones de personas.

En la conversación, el diplomático destacó que la familia, la hospitalidad, la gastronomía, la música y el deporte son algunos de los elementos que fortalecen el vínculo entre ambas naciones; además, invitó a los visitantes estadounidenses que llegarán al país por el Mundial a recorrer distintas regiones para conocer la diversidad que caracteriza a México.

Johnson explicó que, aunque había visitado México desde niño, ahora ha podido descubrir con mayor profundidad la amplitud geográfica y cultural del país; señaló que muchos viajeros creen conocer el pasís por destinos turísticos como Cancún o Los Cabos, cuando en realidad cada estado ofrece paisajes, tradiciones y una cocina distinta.

Aseguró que una de las mayores impresiones que se ha llevado desde su llegada es el trato de la gente, al considerar que los mexicanos destacan por su amabilidad y por el valor que otorgan a la familia, una característica que, dijo, también representa una base para la comunidad, la libertad y el deseo de construir mejores oportunidades para las siguientes generaciones.

El Mundial 2026 será una oportunidad para mostrar la hospitalidad de México

Sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que organizan México, Estados Unidos y Canadá, el embajador consideró que el torneo permitirá mostrar al mundo la hospitalidad y la riqueza cultural de los tres países anfitriones.

Explicó que el fútbol, junto con la música y la comida, tiene la capacidad de unir culturas, por lo que el torneo representa una vitrina para que aficionados de distintas nacionalidades conozcan de cerca las tradiciones de Norteamérica.

Incluso comentó que ya ha escuchado opiniones positivas de visitantes internacionales sorprendidos por la forma en que han sido recibidos tanto en México como en Estados Unidos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RONALD JOHNSON PIDE UNIR ESFUERZOS CONTRA LOS CÁRTELES Y EVITAR DIVISIONES ENTRE MÉXICO Y EU

🤝 #PasaporteAGol | Más allá de la política: México y EE.UU



En una charla exclusiva, el embajador de Estados Unidos en México (@USEmbassyMEX), Ronald D. Johnson (@USAmbMex), habló con @RominaRamosC sobre los lazos que unen a ambas naciones más allá de la política.



Familia,… pic.twitter.com/msOtrT8Hr4 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 25, 2026

Gastronomía, mariachi y deporte, entre los favoritos del embajador

Durante la charla también habló de sus gustos personales; reveló que la carne asada es su platillo mexicano favorito, aunque aseguró que ha disfrutado la variedad gastronómica de la capital y de otros lugares que ha visitado.

En el aspecto musical mencionó que la canción "Guadalajara" ocupa un lugar especial entre sus favoritas y reconoció el talento de los mariachis mexicanos, tanto por su calidad musical como por la interpretación vocal.

Finalmente, recomendó a los ciudadanos estadounidenses que visiten México durante el Mundial salir de las rutas tradicionales, probar la comida típica de cada región y convivir con la población local, convencido de que esa experiencia permite comprender mejor la diversidad y el carácter del país.