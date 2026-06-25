VIDEO: “Tengo miedo no te vayas"; la desgarradora reacción de una adulta mayor durante el terremoto en Venezuela

Los terremotos que golpearon a Venezuela el pasado miércoles dejaron un panorama marcado por edificios colapsados, labores de rescate y cientos de familias afectadas; también, entre toda la devastación, dejó el de una pareja de adulto mayores que conmovió a millones.

El video muestra a una pareja de adultos mayores enfrentando el momento más intenso del sismo. Mientras la tierra se sacude, la mujer, quien presenta problemas de movilidad, rompe el silencio al decirle "Amor, no te vayas", seguido de un "tengo miedo".

VIDEO de adulta mayor durante terremoto en Venezuela junto a su pareja

En las imágenes se observa cómo el hombre, lejos de intentar ponerse a salvo por su cuenta, se acerca de inmediato a quien sería su esposa para abrazarla y sostenerla mientras continúan los movimientos del terremoto.

La mujer permanece aferrada a él mientras ambos esperan a que el movimiento termine.

El video ha sido compartido miles de veces y ha provocado una ola de mensajes de solidaridad hacia la pareja y hacia todas las víctimas del desastre.

🇻🇪 EL ABRAZO DE ESTA PAREJA MAYOR EN MEDIO DEL TERREMOTO EN VENEZUELA. pic.twitter.com/6SThKwulKq — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

Terremoto en Venezuela suma miles decenas de fallecidos y cientos de heridos

Mientras las historias de supervivencia recorren internet, las labores de búsqueda y rescate siguen en distintas zonas afectadas del país.

Hasta el momento, las autoridades reportan 188 personas fallecidas y al menos mil 520 lesionadas como consecuencia de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5.

En medio de la emergencia también han surgido historias que ofrecen un respiro. Vecinos lograron rescatar con vida a un bebé que permanecía entre los escombros de una estructura colapsada en La Guaira. El menor fue localizado antes de la llegada de los cuerpos especializados de rescate y posteriormente trasladado para recibir atención médica, donde fue reportado fuera de peligro.

Otro de los rescates que llamó la atención fue el de un perro que quedó atrapado bajo los restos de una construcción. Un video muestra el momento en que rescatistas le ofrecen agua mientras retiran cuidadosamente piedras y escombros hasta lograr liberarlo.