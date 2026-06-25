Los cárteles de Sinaloa y CJNG son la prioridad número uno de la DEA, advierte el director, Terrance Cole

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, advirtió que la prioridad absoluta de la agencia federal es desmantelar a las organizaciones criminales mexicanas, enfocándose directamente en el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un mensaje en las redes oficiales de la corporación, Cole señaló que la DEA mantiene una alineación y dedicación total para combatir la crisis de salud pública provocada por el fentanilo, una sustancia que describió como una amenaza sin precedentes históricos. El funcionario detalló que la estrategia actual busca perseguir a toda la cadena de contrabando, lo que incluye tanto a los líderes de los grupos delictivos como a los distribuidores locales que obtienen ganancias con la venta de narcóticos en territorio estadounidense.

“El fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto. Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. Ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles. El… https://t.co/m5kt5pUspx pic.twitter.com/RILrnNNAMf — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 25, 2026

La estrategia contra el tráfico de fentanilo

Terrance Cole, quien cuenta con experiencia previa en operaciones de seguridad en países como Colombia, Afganistán y México, enfatizó el impacto social de las drogas sintéticas en las familias estadounidenses. El jefe de la agencia antidrogas argumentó que el fentanilo ha roto familias, devastado comunidades enteras y desafiado a las fuerzas del orden en todos sus niveles.

"Los cárteles mexicanos, Sinaloa y CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. Han destrozado familias, han devastado comunidades y han desafiado a las fuerzas del orden en todos los niveles. El pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo", afirmó el director. De acuerdo con el balance presentado por el funcionario, la gestión actual de la DEA ha logrado el decomiso de más de 14,000 kilos de fentanilo y una cifra superior a las 62 millones de pastillas de esta sustancia, lo que en términos de distribución representa el equivalente a unas 478 millones de dosis mortales.

El combate a los cárteles es parte de la agenda de Trump

Cole lanza estas declaraciones porque la DEA está siendo presionada para combatir el tráfico a lo largo de toda la red de producción y distribución. Recientemente, una investigación de la agencia AP reveló que entre los años 2023 y 2025, la DEA permitió que miles de pastillas de fentanilo circularan y fueran distribuidas en el estado de Nuevo México sin ser incautadas. Según los registros y testimonios de agentes citados en ese reporte, la corporación monitoreó los cargamentos pero decidió no intervenirlos bajo el argumento de que los fiscales federales necesitaban reforzar las investigaciones para poder presentar cargos criminales de mayor peso.

Las autoridades estadounidenses aumentan la alerta debido al riesgo de que los cárteles mexicanos aprovechen la temporada vacacional para incrementar el tráfico de fentanilo, manteniendo a las corporaciones en alerta máxima. Las acciones de la DEA forman parte de una política de seguridad más estricta por parte del gobierno estadounidense, luego de que en diciembre de 2025 el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva para catalogar formalmente al fentanilo como un arma de destrucción masiva.