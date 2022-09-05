China registra sismo hoy de magnitud 6.8; deja al menos 21 muertos

En China se registró un sismo hoy de magnitud 6.8 que sacudió la ciudad de Sichuan, el más fuerte en la región desde 2017, matando a 21 personas y sacudiendo la capital provincial de Chengdu y otras provincias.

Algunas carreteras y casas cerca del epicentro resultaron dañadas por deslizamientos de tierra, mientras que las comunicaciones se interrumpieron en al menos un área, según la televisión estatal.

Del sismo hoy lunes 5 de septiembre no se han reportado daños en represas ni estaciones hidroeléctricas dentro de los 50 kilómetros del epicentro.

21 people have been killed in a 6.8-magnitude earthquake in southwest China's Sichuan Province on Monday, local authorities said https://t.co/vc2PT6gyIA pic.twitter.com/jpApSxEgt9 — China Xinhua News (@XHNews) September 5, 2022

Luding fue el epicentro del sismo de magnitud 6.8

El epicentro fue en Luding, dijo el Centro de Redes de Terremotos de China, una ciudad en las montañas a unos 226 kilómetros al suroeste de Chengdu.

Los terremotos son comunes en Sichuan, una provincia del sudoeste, especialmente en las montañas del oeste, un área tectónicamente activa a lo largo del límite este de la meseta tibetana de Qinghai.

Laura Luo, que vive en Chengdu, una ciudad de unos 21 millones de habitantes, regresaba a su bloque de apartamentos cuando vio a personas de su vecindario salir corriendo de sus casas de gran altura presas del pánico después de recibir advertencias de terremoto en sus teléfonos.

Había mucha gente que estaba tan aterrorizada que empezó a llorar", dijo a Reuters el consultor internacional de relaciones públicas.

Cuando comenzó el temblor, "todos los perros comenzaron a ladrar. Fue realmente aterrador".

A algunas personas les costó mantenerse de pie.

En Luding, el sismo de hoy lunes 5 de septiembre fue tan fuerte que a algunas personas les costó mantenerse de pie, mientras que en algunas casas aparecieron grietas, según el medio estatal China News Service.

Los videos publicados en las redes sociales mostraban luces que se balanceaban mientras la gente salía corriendo de los edificios a las calles.

Un total de 39,000 personas viven en un radio de 20 kilómetros del epicentro y 1.55 millones en un radio de 100 kilómetros, según la televisión estatal.

El terremoto fue el más grande de Sichuan desde agosto de 2017, cuando uno de magnitud 7.0 golpeó la prefectura de Aba.

El terremoto de Sichuan más poderoso registrado fue en mayo de 2008, cuando un sismo de magnitud 8.0 con centro en Wenchuan mató a casi 70,000 personas y causó grandes daños.

El sismo de hoy lunes 5 de septiembre también se sintió en las provincias de Yunnan, Shaanxi y Guizhou, a cientos de kilómetros de distancia, según medios estatales.

