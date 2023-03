Chinelos, tradición que protege a menores de la delincuencia

La difusión y prácticas de las tradiciones, como la de los chinelos, apegadas a lo sagrado y al sentido de pertenencia de algunos de los pueblos en México podría ser un escudo para combatir la inseguridad, de esto están convencidos los habitantes de los 4 barrios de Tepoztlán en el estado de Morelos y algunos antropólogos sociales.

El antropólogo Mario Mancilla González, profesor del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INHA) y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) especialista en antropología política, asegura que en pueblos como Tepoztlán las tradiciones que transmiten valores y principios culturales; como podría ser el caso de la danza o “brinco de los chinelos” podrían ser una herramienta para combatir y erradicar costumbres nocivas para la comunidad, “el asunto es la pertenencia y cuando tú tienes una pertenencia a un grupo ya sea familiar, un linaje, un clan eso te da obligaciones , derechos y posibilidades de resolver los problemas no solo de manera individual sino de manera colectiva.”

Tradición de Chinelos protege a menores de la delincuencia en Morelos

Jóvenes emigran y las tradiciones se pierden

El problema que enfrentan municipios y pueblos mágicos como Tepoztlán es la migración de los jóvenes a las ciudades en busca de oportunidades. La realidad es que no regresan o adoptan principios y valores que ya no encajan en su pueblo de origen. Y la otra tiene que ver con los grupos del crimen organizado que invade la vida cotidiana de las comunidades ofreciendo una sentido de pertenencia a los jóvenes y niños que ya no aspiran a danzar o participar de las tradiciones de los rituales sagrados. “El problema es cuando viene la cuestión económica, gran parte de la violencia hoy día en México está asociada a la cuestión económica ya que en tales condiciones los jóvenes pueden ser llamados para entrar en el narcotráfico, y así se pierden los principios, el deber ser, los valores.”

Al menos 30 mil niños han sido reclutados por la delincuencia organizada

De acuerdo al Senado de la República en México señala que podría haber 30 mil niños y adolescentes participando como espías, combatientes, mensajeros, cocineros y explotados sexualmente por el crimen organizado.

Es por eso que don Camerino Martínez Ortiz, uno de los abuelos de Tepoztlán insiste en la importancia de mantener vivo el tradicional Carnaval de Tepoztlán, una fiesta de brinco de chinelos y comparsa.

El carnaval se celebra cuatro días antes del miércoles de ceniza



Durante cuatros días niños, jóvenes y ancianos salen a las calles con túnicas aterciopeladas y con sombreros adornados con personajes místicos elaborados con chaquiras, un accesorio que pesa hasta más de seis kilos, a lo que hay que aumentar unos cuantos gramos de las plumas de avestruz.

*La danza los mantiene alejados de los vicios

Para los padres de los pequeños chinelos el brinco mantiene alejados de los vicios a sus hijos. Y con ellos transmiten principios y valores de las historias y leyendas del pueblo mágico de Tepoztlán.

¿Qué dice la leyenda?

“El niño fue encontrado a las orillas del río por una pareja de ancianos que lo rescataron y le enseñaron valores y principios, a ser una persona honorable. También le enseñaron el uso y manejo de armas para la caza, a descifrar la posición y curso de los astros y el poder de las plantas medicinales , a sembrar y cultivar la tierra.” (Leyenda del Tepozteco)

¿Qué significa chinelo?

La danza de los chinelos se ha transmitido de generación en generación en los pueblos de Morelos desde el año de 1807, tuvo origen en el municipio de Tlayacapan. La palabra chinelo procede con el huehuenche, el personaje principal de los carnavales del centro de México, es una expresión cultural campesina relacionada con las haciendas, de acuerdo al historiador López Benítez proviene de la etimología náhuatl “tzinelohua” que quiere decir “movimiento de caderas”.

La otra versión del origen de la palabra chinelo es de Clemente Jiménez, quien asegura que proviene de la palabra náhuatl Chinele cuyas raíces recaen en la palabra “chihiltek” que significa rojo o colorado y niele que corresponde a la expresión de burla, por que se traduce como !Ay sí, se cree mucho ese colorado.”